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侯友宜介紹謝龍介「沒選上的市議員」　謝龍介姪子：就看2024誰沒選上

▲國民黨總統參選人侯友宜，10日到台南七股關心因綠能政策不當而受到嚴重生計衝擊的農漁民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨總統參選人侯友宜10日到台南七股關心農漁民。（圖／記者林悅翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜近日勤跑總統大選行程，10日至台南和國民黨小雞同台座談，台上一一唱名出席藍營民代，介紹到參選台南市長失利的前議員謝龍介時，直言「這個是沒選上的謝龍介市議員」。事後，謝龍介姪子謝克洋在臉書發文表示，這應該就是所謂的「侯式幽默」吧，「那就看2024誰是沒選上的那位。」

侯友宜10日下午在前台南市議員謝龍介、台南市議員方一峰、立委參選人陳昆和，以及七股區里長聯誼會長陳中正、三股里長黃仙立等多名里長及在地農漁民陪同下，至七股關心大面積種電，侯友宜也承諾，未來若當選總統，將重新檢討能源配比，考慮核電的使用，「這是我們必須正視的問題，否則下一代將面臨缺電、缺糧，環境惡化的嚴重挑戰。」

侯友宜在與台南藍營民代的座談會上也發生意外插曲，侯在台上一一唱名出席藍營民代，介紹到九合一參選台南市長失利的謝龍介時，直言「這個是沒選上的謝龍介市議員」，引起一陣哄笑。

對於侯的言論，謝克洋表示，這應該就是所謂的「侯式幽默」吧，「那就看2024誰是沒選上的那位。」

而侯友宜過去和謝龍介同台時，曾表示，謝龍介落選是「台南人沒眼睛、沒福氣」，引起非議，10日一到台南，也遇到民眾舉布條抗議「台南人有眼睛」。侯在座談會上談到這起爭議，他表示，上次和謝龍介上電視鬥嘴，一不注意就得罪台南人。

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