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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「勸藍營學學賴清德！」　他評性騷雙標：朱立倫神隱、侯友宜裝沒事

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨日前爆發一連串性騷吃案風波，昨（9日）調查小組公布第一波調查結果，認定前婦女部主任許嘉恬確實未依規定採取立即有效糾正及補救措施、負責督導的前副秘書長林飛帆則並未違反相關規定。對此，民進黨立委許智傑10日表示，肯定黨主席賴清德高效率！短短10天內提出報告、立刻懲處，「呼籲國民黨不要再裝傻，學學賴主席的做法吧！」

政壇近期爆發性騷風波，各政黨都被波及，民進黨部分，調查小組公布第一波調查結果。至於國民黨立委陳雪生被法院判決性騷擾，藍營僅回應，8月將召開考紀會討論。國民黨立委王鴻薇則指出，性騷擾有很多樣態，以陳雪生情節，要求陳雪生退選不適合。

對此，許智傑表示，非常肯定黨主席賴清德的高效率！短短十天提出報告，迅速回應、仔細調查、立刻懲處，反觀國民黨主席朱立倫神隱、總統參選人侯友宜裝作沒他的事，對於深藍名嘴及法院認證性騷，毫無立場及作為，「人民可以比較兩黨的誠意與魄力，也呼籲國民黨不要再裝傻，學學賴主席的做法吧。」

而壯闊台灣聯盟理事長吳怡農父親、中研院兼任研究員吳乃德，也被爆出13年前性騷，事後吳怡農道歉，吳乃德也宣布不再參與公共事務。對此，許智傑表示，當事人及吳怡農都已道歉，希望能繼續釋出誠意尋求受害者的諒解，民進黨也會秉持勿枉勿縱的原則，希望受害者能獲得保護。

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