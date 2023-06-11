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吸引500醫界先進！　花蓮慈院分享肝癌新藥及微創取肝技術

▲台灣消化系外科醫學會夏季會吸引現場及線上超過五百名業界先進同好共襄盛舉。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

台灣消化系外科醫學會夏季會吸引現場及線上超過五百名業界先進同好共襄盛舉。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

醫療知識日新月異，針對肝癌與胰臟癌的治療與手術方法同樣發展迅速。6月10至11日，「2023年台灣消化系外科醫學會夏季會」在花蓮慈濟醫院展開，邀請日本順天堂大學病院的肝膽胰外科的三瀨祥弘教授在內等海內外七名專家進行演講，主題包括胰臟癌與肝癌的最新藥物治療成果，以及近幾年新興發展的肝移植微創手術應用，議程內容豐富，吸引現場及線上超過五百名業界先進同好共襄盛舉。

花蓮慈院一般外科主任陳言丞表示，利用腹腔鏡取肝的活體肝臟移植手術，只需要在捐贈者的腹部打五個小孔，並在下腹部開一個隱藏的小傷口即可操作，相較於過去傳統手術需要在上腹部開一個20~30公分的大傷口，微創手術造成的創口較小、術後恢復期較短，更有利於捐贈者的術後恢復情形。花蓮慈院團隊至今已完成二例以腹腔鏡取肝的微創手術，捐贈者皆於開刀隔天即可下床走動和進食，對傷口外觀的恢復滿意度也較高。

▲台灣消化系外科醫學會夏季會吸引現場及線上超過五百名業界先進同好共襄盛舉。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

一般外科主任陳言丞表示，花蓮慈院已完成2例腹腔鏡取肝微創手術，捐贈者皆於開刀隔天即可下床走動和進食。

微創手術是近年醫療技術發展的重要趨勢，無論是利用腹腔鏡和機器手臂，皆已從腫瘤的切除手術進展到移植手術。陳言丞主任指出，目前在韓國約有八成以上取肝手術都是以腹腔鏡微創方式進行，但在台灣仍然不是常規手術項目。為了提高討論度，加速推動台灣移植手術領域的發展，今年度夏季會特別邀請曾在韓國進修的三軍總醫院移植外科樊修龍主任分享，以及邀請亞東醫院外科部陳國鋅主任分享亞東醫院團隊微創取肝的臨床經驗。

除了首日的精彩演講，「2023年台灣消化系外科醫學會夏季會」於次日上午安排十二篇論文發表，分享各醫院在上消化道及肝膽胰手術應用上的研究成果。

陳言丞主任表示，期望藉由會議上的交流，提供各位專家學者討論臨床與研究成果的友善平台，大家能共同為臺灣外科手術領域的學術研究與實務發展努力，創造更優良的醫療服務品質。

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