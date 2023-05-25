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提升特搜隊救醫療護能力　花蓮慈院與消防局簽備忘錄

▲▼為了提升救災醫療量能，花蓮慈濟醫院與花蓮縣消防局簽立合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼為了提升救災醫療量能，花蓮慈濟醫院與花蓮縣消防局簽立合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了提升救災醫療量能，花蓮慈濟醫院在25日上午，與花蓮縣消防局簽立合作備忘錄，未來若特種搜救隊趕赴救災現場，消防局可先到花蓮慈院領取藥物、醫材及器械，在災害現場的第一時間即時給予傷者醫療處置外，同時在搜救隊出勤期間，成員發生傷病時，也可以得到立即的診療。

▲▼為了提升救災醫療量能，花蓮慈濟醫院與花蓮縣消防局簽立合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

合作備忘錄儀式由花蓮慈院院長林欣榮、花蓮縣消防局局長吳兆遠代表簽署，並有副院長陳培榕、急診部主任陳坤詮、藥學部主任劉采艷、護理部主任鍾惠君、骨科醫師暨花蓮縣義勇消防總隊副總隊長兼救護義消大隊大隊長吳坤佶、總務室保管組組長曾能奎、企劃室高專唐昌澤、護理部督導周英芳，以及特種搜救大隊大隊長簡弘丞、醫療組組長溫宗豪、搜救二組組長莊青山等團隊蒞臨見證。

「生命無價，救人第一！」院長林欣榮表示，花蓮慈院身負重度級急救責任醫院也是醫學中心，提供以病人為中心的醫療照護一直是本院的目標，除了與花蓮縣消防局合作積極培育災難救護人才，花蓮慈院還有2位醫師徐子恒主任、葉光庭主任、2位護理師凃炳旭副護理長、張恩馨護理師在花蓮縣消防局特搜隊的擔任醫療組成員；這次與特搜隊合作可視為將急診室延伸到災難現場，不只能提早評估治療以及啟動後續醫療團隊，也能攜手搶救更多生命。

▲▼為了提升救災醫療量能，花蓮慈濟醫院與花蓮縣消防局簽立合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

蒞臨見證花蓮慈院與花蓮縣消防局合作備忘錄儀式的特搜隊醫療組成員。

除了提供花蓮縣消防局藥物、醫材及器械的支援與協助、隊員的醫療及健康管理外，花蓮慈院急診部緊急暨災難醫學科主任徐子恒分享，災害搶救合作及資源分享包含災害現場傷病患診斷及醫療處置、訂定適當的訓練計畫及任務執行、聯合出勤措施、規劃災害現場醫療救助相關研習活動等，使救災團隊救援行動更加有效率。

花蓮縣特搜隊於2018年授旗成立，是全國第19支特搜隊，曾數次遠赴國外受訓學習，並曾參與過0206花蓮大地震、0402太魯閣號出軌事件、0918玉里大地震等；為了提昇特搜隊的醫療能力，不僅邀請花蓮慈院醫護同仁，還調度高級救護技術員（EMT-P）加入醫療組，在災難現場照顧民眾外，也可兼顧出勤隊員們的需求，提供搜救隊伍成員身心健康監控與醫療照護。

▲▼為了提升救災醫療量能，花蓮慈濟醫院與花蓮縣消防局簽立合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院急診部緊急暨災難醫學科主任徐子恒（右）、護理部副護理長凃炳旭（左），在消防局特搜隊擔任醫療組成員。

吳兆遠局長說，特搜隊醫療組在災區建立醫療站，能夠在倒塌建築物結構環境治療壓碎傷症候群的能力，給予重大傷病患含截肢、抗生素給予、麻醉鎮定程序的處置，搜與救的結合希望能挽救更多災區的人命。

吳兆遠局長表示，特搜隊的成軍一定要有醫療團隊的幫助，很感恩花蓮慈院在醫療技術、器材及裝備上的支持，也很感謝花蓮慈院協助花東的救護人員訓練，大幅度提升急救的成功率，希望透過合作一起守護花東鄉親的健康。

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