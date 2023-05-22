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長年推動中醫藥發展　慈院何宗融接任花蓮中醫師公會理事長

▲▼花蓮慈院副院長何宗融（右）從卸任理事長黃輝榮手中接過印信，完成交接儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院副院長何宗融（右）從卸任理事長黃輝榮手中接過印信，完成交接儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣中醫師公會五月二十一日舉行會員大會及理監事改選，由花蓮慈濟醫院副院長何宗融當選新任理事長，並從卸任理事長黃輝榮手中接過印信，完成交接儀式。大會表揚熱心參與行動醫院的中醫師，並有多位中醫師獲頒推動中醫宣導、防疫工作、行動醫院等貢獻獎。

何宗融長年致力於推動中醫藥發展，期望透過醫學教育和專業培訓，提升花東地區中醫服務品質與人力資源，並加強中西醫的交流與合作，為病患提供更全面的全人醫療服務。新任花蓮縣中醫師公會第二十五屆理事長，何宗融承諾全力以赴，除了積極推動中醫事業發展和提升中醫師專業形象，也會在中醫實證醫學、專病專方、中藥藥材管理與供需，以及雙向轉診、促進醫院與地方診所合作協議等方面投注更多關心，提高中醫藥的影響力和地位。

▲▼花蓮慈院副院長何宗融（右）從卸任理事長黃輝榮手中接過印信，完成交接儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

大會上有立法委員委員傅崐萁、花蓮縣衛生局長朱家祥、健保署東區業務組組長李名玉、中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆、中醫藥司司長黃怡超、花蓮慈院院長林欣榮、前首席副理事長蔡宗熹，以及全國各中醫公會理事長和中央與地方民代出席祝賀。

▲▼花蓮慈院副院長何宗融（右）從卸任理事長黃輝榮手中接過印信，完成交接儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院院長林欣榮表示，何宗融副院長與團隊以天然中草藥為基礎，共同研發中醫藥物，創新突破。

花蓮慈院院長林欣榮表示，何宗融副院長與花蓮慈院研究部團隊以天然中草藥為基礎，共同研發中醫藥物，結合老祖宗的智慧與現代醫學知識，創新突破，以期能幫助更多患者。何宗融副院長也特別感恩林欣榮院長對中醫的重視與肯定，讓中醫加入急重症治療環節，為患者帶來新的治療選擇和新希望。

▲▼花蓮慈院副院長何宗融（右）從卸任理事長黃輝榮手中接過印信，完成交接儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲何宗融表示，感恩林欣榮院長對中醫的重視與肯定，並支持培育中醫人才，為患者帶來更多治療選擇和新希望。

花蓮縣衛生局長朱家祥感謝花蓮中醫師公會在過去三年防疫期間對防疫政策的支持與全力配合，以及所有中醫師在東部醫療的卓越貢獻。傅崐萁立委期望中西醫合療能夠相互截長補短，以達到最佳治療效果，也希望透過中央與地方政府的支持，讓中醫藥能更為推廣。中醫藥司司長黃怡超與全聯會理事長詹永兆則共同指出，花蓮縣中醫師公會會員人數近年大幅成長，除了因執業環境的改善，還有來自中醫師們齊心努力在地深耕中醫領域，讓更多民眾受惠於中醫藥治療。

黃輝榮表示，中醫師公會新一屆理事長的當選將為中醫事業的發展注入新的活力和動力，相信在何宗融副院長的帶領下，花蓮慈院能孕育更多年輕中醫人才，為東部民眾提供更好的醫療服務。何宗融也承諾未來將促進各種學術活動和研討會，為中醫師們提供更好的學習交流平台，推動中醫科學化的進步和創新。
 

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