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網購除毛儀違法！被海關攔下　妹子「收衛生局信函」傻眼…過程曝

下體,大腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO網購居家除毛儀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友上網購入除毛儀，從海外寄送到台灣，某天接到物流電話，被告知居家除毛儀屬於醫療器材，需由醫師操作，被海關查到了，她辦理好退貨手續，以為一切沒事，怎料卻收到衛生局來函，網購除毛儀涉違反醫療器材管理法一案，請她到現場說明，她將整段過程PO上網，勸大家購買前多注意。

女網友在Dcard上發文，從小到大因為身上毛多的關係，周圍的人開玩笑稱她毛怪，看了網路的分享文章後，從海外網購了居家除毛儀，過幾天她就接到物流電話，對方告知，除毛儀在台灣算醫療器材，剛好被台灣海關查到了。

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原PO後來上網查，居家除毛儀多為脈衝光IPL療法，為美容醫學的第一類，屬於醫療器材，需由醫師操作，為此她跑了不少間皮膚科、醫院，請醫生開證明，但都被拒絕。辦理好退貨程序後，某天她卻收到衛生局來信，「海關直接把除毛儀送到衛生局了」，信中寫道，希望她到衛生局陳述意見。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼居家除毛儀屬於醫療器材。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

原PO準備了相關資料、產品資訊、身分證、印章就前往衛生局，過程大約1小時就結束，「大致就是確認報單資料，輸入動機，是否知悉相關法規，還有整個經過，口述以外我也有準備一份紙本，也帶了醫生開給我的毛囊炎醫生證明，主要是想要證明我有除毛的需求，只是想要自用」。稽核員也提醒，「只要是有進口到台灣的這個動作，都會觸法」。

原PO補充，在台灣網路上販賣醫材也都是犯法的，除了少許的一、二類醫材，但如果是設立在海外的賣家沒辦法罰，因為他們不適用台灣的法律；若是在別的國家購買了儀器並使用，想要帶回台灣繼續使用，是可以的；經過此事件，她決定，要好好存錢去醫美診所打雷射。

本文獲原PO授權提供轉載

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