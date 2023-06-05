端午節「網購境外肉粽」違規暴增　首次就罰20萬

▲近期旅客帶豬肉產品入境違規暴增，防檢局在機場針對高風險航班加強執法。（圖／農委會防檢局提供）

記者楊惠琪／台北報導

端午節將至，近來國內網路電商平台違規販售境外肉粽數量明顯上升，農委會防檢局今（5日）指出，近兩年端午節前後3個月，搜獲境外肉粽的比率均佔該年度的7成以上，且商品來源地均為非洲豬瘟及口蹄疫疫區的中國，提醒國人端午節切勿購買境外肉粽，一旦查獲，首次就開罰20萬元罰鍰，第二次開罰100萬元。

防檢局指出，今年1至4月搜尋網路販售疑似動物檢疫物計306件，其中豬肉製品77件，且自5月以來已陸續搜獲販售境外應景肉粽，在110及111年端午節前後3個月(5、6、7月)，搜獲境外肉粽的比率分別佔該年度的74%(34件/全年度46件)及86%(12件/全年度14件)，商品出貨地均為中國，所幸經向販售平臺檢舉並要求下架，下架率達100%，有效防堵非洲豬瘟等重大疫病入侵我國。

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防檢局表示，依據「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」規定，在網際網路平臺刊登違規境外動物檢疫物廣告者，最重可處新臺幣15萬元罰鍰；若民眾違規輸入豬肉產品，依動物傳染病防治條例最高可處7年以下有期徒刑得併科新臺幣300萬元罰金；至於郵購者，郵包收件人經查證輸入豬肉產品者，第一次處新臺幣20萬元罰鍰，第二次(含以上)被查獲者處新臺幣100萬元，處罰相當重，提醒民眾不要以身試法。

防檢局提醒，國內網購平臺常有跨國購物功能，下單前應確認是否從境外出貨，如收到境外動植物檢疫物，可撥打動植物檢疫通報專線0800-039131，由該局轄區分局協助後續處理。