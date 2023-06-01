老婆「1年網購噴50萬」　老公求剁手！過來人曝1招：成功滅火

▲老婆購物成癮，一年花了50萬亂買東西。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

過度消費超出經濟負擔，就怕成為卡奴無底洞！一名人夫哀喊，老婆常看美妝節目或滑網拍，腦波弱之下，一年竟了花超過50萬在購物方面，至今仍執迷不悟，令原PO求助怎麼勸說阻擋？文章引發熱議，有過來人分享超狂例子，友人也是購物狂，後來金錢觀被導正，想消費時就改買00878，久而久之竟對血拚滅火了。

一名男網友在臉書《存錢公社》透露，老婆是個購物狂，光是看美妝電視節目或是滑網拍賣場，一年就消費了50萬以上，讓他非常崩潰求助「不斷地買買買...有什麼方法阻止愛妻剁手？」

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求助文曝光後，一票人熱心給予建議，「斷網路比較快」、「手機電腦沒收」、「停第四台，改用Netflix之類的，沒廣告」、「剪卡」、「搬去小房子住，讓她買到房子裝不下」、「從信用卡額度下手最簡單，但如果她花的是自己的錢，那麼你管不著，只能認真攤開談這個價值觀」、「帶她看心裡諮商，順便開一間二手商店（轉賣），以上都沒辦法，只能怪自己賺太少了」。

另有網友分享奇葩實例，「我也有一個朋友是這樣，他老婆在醫院工作，有買東西的強迫症，不敢去就醫（怕失去工作），有一次去他家像垃圾堆一樣，光是吸塵器就3至4組、同一個款式的鞋有7至8雙丶鍋碗瓢盆一大堆，家裡已經東西多到沒有地方坐了...他老婆卡債還有循環利息呢」。

留言串中，也有人正能量直呼，「我之前建議一位愛購物的朋友買00878（一股約18.2元），當她想花買3000元買東西時，我就跟她說這個錢可以買165股的00878耶，這165股每年會幫妳賺到180元的利息！把想花的錢換成可儲蓄的股數，未來可幫妳生更多利息），久而久之就可以小小滅火，等於是給她一個投資的概念，慢慢建立以後再用配息去買，不要用自己的本金去買」。

▼網友熱議。（圖／翻攝存錢公社）

