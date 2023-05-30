蝦皮取件5天還沒開始！妹子驚見到貨「比超商快」　內行曝原因

▲買家取件將從7天減至5天。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

蝦皮官方指出，6月19日起取件將縮短成5天，網友反應兩極化，「貨塞太多，反而浪費時間找貨」、「到貨時效都不能預期，憑什麼要別人準時取貨啊」。不過有妹子驚呼，之前就是嫌蝦皮送貨太慢，已好一陣子沒用了，但最近心血來潮買網購，出乎意料2天就送達。文章引來網友同感回應「有，真的變快了！」

一名女網友在臉書社團《蝦皮優惠分享/省錢攻略》笑稱發問「蝦皮店到店發生什麼事情了？」她接著不可思議直呼，網購26日才出貨，隔天中午就已到店，「居然速度可以比全家和7-11快，嚇到我懷疑我的眼睛壞掉了？」

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原PO說道，之前到貨等超久，已經好一陣子沒用蝦皮店到店了，殊不知這次神速到貨，「這樣是不是又可以繼續用了？」

文章曝光後，不少網友也有感直呼，「我有過這種事情，蝦皮超市、蝦皮美妝超快送到的，跌破眼鏡的那種快，平常真的慢死了」、「有，真的變快了」、「我這邊常常都是2天到貨」、「沒意外的話，大概也就這一次了」、「現在蝦皮常常3天內到」。

但也有人指出，可能是買賣雙方在同縣市，或是免運券變少了緣故，「一切都剛好而已吧，賣家在該縣市，你又剛好跟他同縣市才有機會不用那麼多天」、「因為免運券少了，貨也少了，司機送得快」、「沒人買，就變快了」、「因為稅調高了，所以太多賣家不配合了，所以商品比較少就比較快啊，除非同縣市啊，不然還是很久」。

另有網友認為，「我的貨從5/22等到今天還沒到」、「得知要限制5天內要領取之後，我就不配送到蝦皮」、「我最近是3-6天收到，但不急的才會選蝦皮店到店，所以等沒關係」。

▼網友熱議。（圖／翻攝蝦皮優惠分享/省錢攻略）

