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長榮班機日本遭擦撞　140名旅客凌晨抵台

▲長榮客機在羽田機場遭泰航客機擦撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲長榮客機在羽田機場遭泰航客機擦撞。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者吳睿騏桃園機場11日電

一架長榮航空班機10日在日本羽田機場遭泰航班機擦撞，140名旅客今天凌晨搭機抵台，並搭乘長榮備妥的巴士前往台北車站或松山機場。旅客雖感無奈，但對長榮服務予以肯定。

根據長榮航空提供資訊，為安排旅客儘速返台，除昨天下午已陸續依旅客需求簽轉其他合適航班，分別於昨天或今天依序返台，也視航班簽轉情形，提供住宿或返家相關協助。

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部分受延誤的旅客在今天凌晨零時59分搭乘長榮航空BR189D班機抵達桃園國際機場，長榮航空除準備禮盒贈送給受影響的旅客，也提供了延誤證明。長榮航空公司表示，班機共有140名旅客搭乘，同時已安排5輛巴士，接送旅客前往松山機場或台北火車站。

旅客陳先生接受媒體聯訪時表示，事發當時飛機有輕微震動，當時就感覺到可能是發生碰撞，很感謝機長做出停下來檢查的決定，否則飛機可能會有危險。

旅客賴先生說，事故當下有感受到明顯的撞擊，「整架飛機晃了一下」，但不知道發生了什麼事，後來機長透過廣播說明發生碰撞情況，隨後就在長榮航空公司的安排下回到航廈等待。賴太太表示，長榮航空公司的處理非常好，期間也提供誤餐的餐券、餐盒等，服務很貼心。

旅客鄭小姐指出，當時有感受到輕微碰撞，班機隨即停下，窗戶旁的旅客都向外看，機長也在15分鐘後進行廣播，說明發生擦撞，但機上旅客都安靜等候，沒有感到慌張，只是原本規劃的下午及晚上行程都被打亂了，同行友人則要先在桃園住一晚。

長榮航空一架A330-300班機執行BR189羽田-松山飛航任務，航班原預計日本時間10日上午10時50分從羽田機場起飛，航機依塔台指示於L14滑行道停止等待時，航機後方左側水平尾翼遭一架泰國航空航班機翼尖小翼碰觸，詳細事發原因尚待相關單位進一步調查。這架班機共有2名飛行員、11名空服員，及193名旅客與1名嬰兒，機上人員均安。

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