遭泰航擦撞困194旅客！長榮2應變措施出爐　「簽轉、派航班接回」

▲長榮客機在羽田機場遭泰航客機擦撞。（圖／達志影像／美聯社）

記者李姿慧／台北報導

今(10日)上午10時50分，長榮航空一架班機在日本羽田機場滑行道等待進入跑道指令時，突遭後方移動的泰國航空班機翼尖擦撞尾翼，所幸機上194名旅客、13名機組員皆平安。由於航機需檢修，長榮航空旅客處理方案出爐，除將簽轉部分旅客今明兩天返台外，也將調度替代航班將旅客接回。

今(10日)上午一架要前往曼谷的泰國航空TG-683班機，與預計前往台北的長榮BR-189在滑行道發生碰撞，泰航班機翼尖和長榮航空飛機尾翼碰觸，泰航飛機翼尖受損，碎片掉落附近跑道。該起事件也導致羽田機場跑道一度關閉，影響部分班機延遲或在空中盤旋無法降落。

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長榮航空表示，今（10）日一架A330-300航機執行BR189羽田-松山飛航任務，航班原預計於當地時間上午10點50分從羽田機場起飛，航機依塔台指示於L14滑行道停止等待時，航機後方左側水平尾翼遭一架泰國航空航班機翼尖小翼碰觸，詳細事發原因尚待相關單位進一步調查。



所幸該班機共計有2名飛行員、11名空服員，以及193名旅客與1名嬰兒，機上人員均安。由於第一時間班機遭日方要求停留現場待蒐證，約下午1時許放行，旅客下機後先於機場用餐，長榮航空應變方案也出爐。

長榮航空表示，由於該航機需留置於日本配合官方調查及獲得許可方能進行檢修，因此長榮航空於旅客下機後先行提供餐券、飲料、點心。同時也同步採取多種彈性措施，方便旅客盡速返台，陸續已依旅客需求簽轉其他合適航班分別於今日或明日依序返台；並且視航班簽轉情形，有住宿或返家需求之旅客，長榮已陸續提供協助安排。

長榮航空指出，除簽轉旅客外，同時也規劃調度替代航班將旅客接回，此計劃已在最短時間內提出申請，但仍在等待相關單位批准中。