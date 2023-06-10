班機尾翼被A到！長榮證實「泰航撞上來」　194乘客、13機組員平安

▲長榮航空班機在成田機場遭泰國航空客機擦撞。（圖／翻攝自推特）

記者李姿慧／台北報導

日本羽田機場今(10日)發生飛機擦撞事故，上午11時許長榮BR-189班機在滑行道上等候進入跑道，遭泰國航空TG-683班機翼尖碰撞尾翼。據悉，長榮班機當時在滑行道處靜止狀態，遭後方移動中泰航機翼撞上。對此，長榮航空證實在等待塔台指令的停止狀態遭後方泰航碰觸，機上194名旅客、13名機組員皆平安。

日媒報導，今(10日)日本當地時間上午11時許，前往曼谷的泰國航空TG-683班機，與預計前往台北的長榮BR-189在滑行道發生碰撞，泰航班機翼尖和長榮航空飛機尾翼碰觸，泰航飛機翼尖受損，碎片掉落附近跑道。該起事件也導致羽田機場跑道一度關閉，影響部分班機延遲或在空中盤旋無法降落。

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據知情人士指出，當時長榮航空在滑行道上準備等候進入跑道，長榮航空班機在靜止狀態遭後方移動中泰航班機機翼撞上，兩機皆有受損，長榮航空飛機面臨取消檢修，機上有190多名旅客等待航空公司處理後續行程。

對此，長榮航空表示，長榮航空今（10）日一架A330-300航機執行BR189羽田-松山飛航任務，航班原預計於當地時間上午10點50分從羽田機場起飛，航機依塔台指示於L14滑行道停止等待時，航機後方左側水平尾翼遭一架泰國航空航班機翼尖小翼碰觸，詳細事發原因尚待相關單位進一步調查。

長榮航空表示，該班機共計有2名飛行員、11名空服員，以及193名旅客與1名嬰兒，機上人員均安。

