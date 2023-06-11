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排隊下交流道「遭罰4000元」！眾人見罰單全傻了　高雄警這樣說

▲有網友開車排路肩準備下交流道，卻收到4000元罰單。（圖／翻攝自Facebook／高雄 五甲大小事）

▲有網友開車排路肩準備下交流道，卻收到4000元罰單。（圖／翻攝自Facebook／高雄 五甲大小事，下同）

網搜小組／閔文昱報導

有民眾在今年4月20日中午，開車準備從台88快速道路下交流道，但因遇到塞車，因此隨前方其他車輛排在道路右側的路肩上，不料此舉卻讓他慘收4000元的罰單，讓他痛批「政府缺錢乾脆去搶」，引發熱議。對此，高雄市警局交通大隊回應，將針對罰單內容再作研議。

一名網友在臉書社團PO出罰單，只見他4月20日中午12點10分行經鳳山區台88快速道路西向2.7公里處時，由於當時車流量大，為了不擋到後方直行車輛，他與其他排隊下交流道的車輛都是靠右停在路肩處等紅燈，不料卻因此被檢舉「行駛快速公路違規使用路肩」，開罰4000元。

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▲有網友開車排路肩準備下交流道，卻收到4000元罰單。（圖／翻攝自Facebook／高雄 五甲大小事）

原PO痛批，20年來幾乎每天下88交流道塞車都要排隊，沒想到這次竟然排出罰單4000元，「嚇死人！政府有這麼缺錢嗎？請問各位神人，如果塞車你們都是怎麼下交流道…政府缺錢乾脆去搶」，最後他更反問開單員警，「請問你如果塞車是如何下交流道？」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛質疑「這可以申訴吧！我記得要下交流道前好像有牌子寫請靠右排隊」、「想知道如何下交流道」、「大家就乖乖排在外車道，到時一直塞車到大寮端」、「變成報復性檢舉了，真的惡性循環」、「看不出被檢舉的點在哪裡？每天下鳳山交流道都是靠右排隊下去啊！不然要飛下去嗎？不解」。

根據《聯合新聞網》報導，高雄市警局交通大隊表示，該線道雖位於路肩，但當時鳳山交流道路口交通壅塞，若用路人不靠右在路肩停等紅燈，恐加重塞車情況，鳳山分局將再進行研議。

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