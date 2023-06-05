2分鐘連續未打方向燈　慘吞多張罰單！　提告敗訴

▲轉彎未打方向燈。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

新北近期一位王姓騎士於2分鐘內3次在不同路口轉彎，皆未依規定打方向燈，遭後方車輛檢舉。騎士不服提起行政訴訟，認為舉發違規隔過密，2分鐘內舉發3次，違反比例原則。法院勘驗影片認為，騎士在不同路口都未打方向燈，並未違反比例原則，判決敗訴。

根據新北市交通事件裁決處統計，去年未依規定使用方向燈違規案件高達18萬6,000餘件；王姓駕駛人騎乘機車，穿梭於巷弄間，於2分鐘內3次在不同路口轉彎皆未依規定打方向燈，遭後方車輛檢舉，駕駛人不服向法院提起行政訴訟，認為舉發違規之間隔過密、次數過多，2分鐘內舉發3次，違反比例原則。

法院認為，依目前規定同一車輛2次以上違反同一行為，其違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，僅能舉發1次。本案經法院勘驗影片，發現該車3次未打方向燈，相隔雖未逾6分鐘，但駕駛人是分別在不同路口轉彎都未打方向燈，亦即其違規行為已超過1個路口以上，因此以數行為分別裁罰並未違反規定及比例原則，判決敗訴。

裁決處說明，別以為連續行經多處路口轉彎沒打方向燈，只算一次違規；事實上，經舉發機關確定違規屬實者，仍可以數行為多次違規舉發，分別予以處罰。

裁決處提醒，駕駛車輛遇有轉彎或變換車道等皆必須打方向燈，以顯示車輛即將行進的方向，讓前後方車輛駕駛人有足夠時間、空間預為因應，相互維護行車安全，保護自己也保護他人。