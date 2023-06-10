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社會 社會焦點 保障人權

酒測0.2挨罰1.5萬　辯罹口腔癌漱口水清潔害的…法官實測秒打臉

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

1名男子騎乘機車，因左右搖晃，被員警發現攔查，酒測值0.2毫克，由於未逾0.25毫克，警方開單告發，罰款15000元，並吊扣駕駛執照12個月，他以患有口腔癌，是以漱口水進行消毒才造成酒測超標，提出行政訴訴訟抗罰，法官當庭測試他指定漱口水，發現10分鐘後就沒有酒精反應，以他被警方攔查時間點及狀態，已逾10分鐘，判決他敗訴，全案還可上訴。

這名男子騎乘機車於2022年8月23日15時07分許，行駛至屏東市瑞光路三段，因機車搖晃，被執勤員警發現攔查，聞到酒精味道，進行酒測，酒測值0.2毫克。

他以患有口腔癌，經醫療後導致口腔及咽喉黏膜受損，需長期藥劑及漱口水做口腔及咽喉的清潔殺菌。當天到醫院回診，於下午14時許才返家吃飯，飯後做然清潔護理，隨即騎車出門，約莫3分鐘被員警攔查酒駕，員警雖有讓他漱口，但實在無法確實將口腔及咽喉的藥劑完全清除，不應依當下所測得的數據就論定有喝酒而開罰，要求撤銷罰單。

法院審理，該男子並未提及漱口水，僅稱使用殺菌藥水或優碘藥水；並電詢男子口腔外科主治醫師，經醫師回覆：不會叫病人同時使用該殺菌藥水及漱口水，且含酒精之漱口水會產生刺激，不建議此類病人使用。

法官最後仍以謹慎查證，在院言詞辯論期日，由該男子自行攜帶該藥水，當庭使用後在實施酒測，結果為使用後立即測量酒測值2.55毫克、2分鐘後降為0.5毫克、5分鐘後再降為0.11毫克、約10分鐘後即無從測得呼氣酒精反應。

再依google地圖顯示該男子家中到被警方攔查地點，行車時間約為6分鐘，依當日錄影畫面，自攔停原告到實施酒測約經過3分半，加計出門前的準備時間，總共大約10分鐘。法官認定，若確實有使用該藥水，10分鐘過後已無從測得酒精反應，加以該男子係因行車不穩而為警攔查，攔停當下對方身上也有酒味，綜合該男子被被攔停之原因、攔停當下狀態、行車時間及法院上開實驗結果可見，該男子被攔停當日測得之呼氣酒精濃度值，確實係因飲酒而來，而非使用藥水而來，判他敗訴。

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