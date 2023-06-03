惡駕駛國道7度急剎　挨罰1萬8吊車牌3個月…瞎扯：引擎無法出力

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

曾姓男子駕駛自小客車行經國道一號北上車道時，在行駛途中任意驟然剎車7次，其中第7次車輛幾乎停止被後方車輛行車紀錄器錄下，並向警方檢舉，警方依強制罪送辦並開單告發，罰鍰18000元、吊扣牌照3個月等處分，他以車輛故障、強制罪判決無罪確定等理由提出訴訟，法官審理影帶，不採信他說法，判他敗訴，全案還可上訴。

判決書指出，曾姓男子駕駛自小客車於2021年5月20日19時30分許，行經國道一號北上317公里路段，因有「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速煞車，影響後方行車安全」、「汽車所有人提供汽車駕駛人有第43條第1項第4款之行為」之違規事實，遭民眾檢舉，被警方依強制罪送辦，另開單告發，被監理站裁罰新臺幣18000元、記違規點數3點、應參加道路交通安全講習，及吊扣汽車牌照3個月處分。他不服提出訴訟，主張撤銷該處分。

他表示，車輛案發時因點火線圈故障，致引擎無法正常出力，車輛因而加速不順暢，因想趕緊下交流道，不想在路旁等待救援，所以才沒有靠邊等，也無法打方向燈，因此才被檢舉人誤會。

法官勘察案發前5分鐘行車紀錄器，發現驟然煞停事件發生前，曾男車輛與檢舉人車輛疑似行車糾紛而於系爭路段內、外等3線道均有競逐等情事；且檢舉人車輛變換車道至原告車輛正後方時，原告忽然驟踩煞車，並致煞車燈亮起計7次，且於第7次亮起煞車燈時，車速已近乎靜止，全未見車輛有何機械故障情事呈現，其主張與勘驗內容全不相符，顯非可採，駁回訴訟。