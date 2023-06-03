　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡駕駛國道7度急剎　挨罰1萬8吊車牌3個月…瞎扯：引擎無法出力

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

曾姓男子駕駛自小客車行經國道一號北上車道時，在行駛途中任意驟然剎車7次，其中第7次車輛幾乎停止被後方車輛行車紀錄器錄下，並向警方檢舉，警方依強制罪送辦並開單告發，罰鍰18000元、吊扣牌照3個月等處分，他以車輛故障、強制罪判決無罪確定等理由提出訴訟，法官審理影帶，不採信他說法，判他敗訴，全案還可上訴。

判決書指出，曾姓男子駕駛自小客車於2021年5月20日19時30分許，行經國道一號北上317公里路段，因有「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速煞車，影響後方行車安全」、「汽車所有人提供汽車駕駛人有第43條第1項第4款之行為」之違規事實，遭民眾檢舉，被警方依強制罪送辦，另開單告發，被監理站裁罰新臺幣18000元、記違規點數3點、應參加道路交通安全講習，及吊扣汽車牌照3個月處分。他不服提出訴訟，主張撤銷該處分。

他表示，車輛案發時因點火線圈故障，致引擎無法正常出力，車輛因而加速不順暢，因想趕緊下交流道，不想在路旁等待救援，所以才沒有靠邊等，也無法打方向燈，因此才被檢舉人誤會。

法官勘察案發前5分鐘行車紀錄器，發現驟然煞停事件發生前，曾男車輛與檢舉人車輛疑似行車糾紛而於系爭路段內、外等3線道均有競逐等情事；且檢舉人車輛變換車道至原告車輛正後方時，原告忽然驟踩煞車，並致煞車燈亮起計7次，且於第7次亮起煞車燈時，車速已近乎靜止，全未見車輛有何機械故障情事呈現，其主張與勘驗內容全不相符，顯非可採，駁回訴訟。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
剛準備營業！牛肉麵店「轟一聲」氣爆　4人緊急送醫
港男狂殺2女　原因太震驚
變頻冷氣吹24小時「涼又省千元」這麼神？　4點超重要：會讓你
快訊／范雲、林靜儀「反對」檢討公務機關性騷機制　藍黨團怒了
控訴王丹性騷第2人！　清大碩士遭「手伸衣服內摸腰」
快訊／商圈氣爆！　桌椅噴飛窗戶炸歪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剛準備營業！牛肉麵店「轟一聲」氣爆　祖孫3人燒燙傷、1遭割傷送醫

愛女涉毒品...不交錢就慘了　夫妻衝銀行領30萬「警員突破盲腸」

房間變開心農場！租房種大麻煉毒　毒品急丟馬桶...藥頭GG了

手上驚見針孔！高大成懷疑5億高中男被下毒　下午公布證據

快訊／苗栗南苗商圈氣爆！桌椅噴飛2F窗戶炸歪　3人燒燙傷送醫

惡駕駛國道7度急剎　挨罰1萬8吊車牌3個月…瞎扯：引擎無法出力

萬國法規暨政策研究中心成立　顧立雄柯建銘談數位法制前景

壯男駕改裝車懸掛偽造牌　高速穿梭巷子躲警...慘被壓制逮捕

轎車離奇泡魚塭…副駕駛座驚見冰冷男屍！　超詭異姿勢浮水面

機車騎到恍神直直衝！下秒墜2公尺深邊坡　騎士腦出血送醫

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實：遺體有多處他殺跡證

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

紐約地鐵遇2乘客吵架　男淡定吹薩克斯風助興

誤會柵欄固定...直接騎出去　「陷阱突降」後座急下腰躺平

剛準備營業！牛肉麵店「轟一聲」氣爆　祖孫3人燒燙傷、1遭割傷送醫

愛女涉毒品...不交錢就慘了　夫妻衝銀行領30萬「警員突破盲腸」

房間變開心農場！租房種大麻煉毒　毒品急丟馬桶...藥頭GG了

手上驚見針孔！高大成懷疑5億高中男被下毒　下午公布證據

快訊／苗栗南苗商圈氣爆！桌椅噴飛2F窗戶炸歪　3人燒燙傷送醫

惡駕駛國道7度急剎　挨罰1萬8吊車牌3個月…瞎扯：引擎無法出力

萬國法規暨政策研究中心成立　顧立雄柯建銘談數位法制前景

壯男駕改裝車懸掛偽造牌　高速穿梭巷子躲警...慘被壓制逮捕

轎車離奇泡魚塭…副駕駛座驚見冰冷男屍！　超詭異姿勢浮水面

機車騎到恍神直直衝！下秒墜2公尺深邊坡　騎士腦出血送醫

潘文輝狂飆159公里火球！奪生涯首救援　鄭宗哲連4場安打

曾遇性騷擾遭諷「吞忍求上位」　黃瀞瑩：為何錯的人還會是我？

剛準備營業！牛肉麵店「轟一聲」氣爆　祖孫3人燒燙傷、1遭割傷送醫

愛女涉毒品...不交錢就慘了　夫妻衝銀行領30萬「警員突破盲腸」

海地總統遇刺案「主嫌被判終身監禁」　曾是毒販與美國政府線人

慘遭性騷擾！印度女選手「獎牌浸恆河」絕食遭逮　為Me Too奮戰

好市多西瓜口吐白沫！過來人勸快丟「炸開會很臭」：蛆都在逃命

若立委勝選會跳海慶祝？　王世堅：生命誠可貴

民進黨性騷擾吃案連環爆！　TPOC數據曝：賴清德網路好感度創新低

竹北30年房「上班近+機能好」她心動了！內行曝1屋型：最好別買

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮

女棉被悶死老父　兄回家見屍崩潰

墾丁秘境竟是「二戰火葬場」盛傳抓交替　在地人都不敢去

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

快訊／新北女坐床上慘死！一旁有刀槍

高虹安前助理控四叉貓跟騷　偵查結果曝

台大學霸幫國中妹解題　要求肉償尻2發

即／南苗商圈氣爆！　3人燒燙傷送醫

撞違停聯結車　機車卡車底騎士亡

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

女闖紅燈過人行道遭2車輾死　駕駛下場曝

女坐在床上口鼻滲血亡！　男友被逮　

快訊／台南東山農具倉庫全面燃燒

更多熱門

相關新聞

國1彰化段4車追撞　貨車駕駛拋飛慘亡

國1彰化段4車追撞　貨車駕駛拋飛慘亡

轟！國道1號199K北上彰化路段今天下午發生3輛貨櫃車、1輛小貨車連環追撞事故， 小貨車不明原因撞擊外側車道聯結車，隨即遭另一部行駛中線車道的聯結車追撞，再撞擊行駛外側車道之聯結車，最後翻覆於內側車道，車體凹陷變形，駕駛吳男飛出車外，疑似頭部受到重擊當場無呼吸心跳，送醫仍不治，肇事原因有待國道警方釐清。

國道啤酒海！鷗翼大貨車噴出百箱海尼根

國道啤酒海！鷗翼大貨車噴出百箱海尼根

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

500萬公務座車闖紅燈　鍾東錦致歉：罰單我繳

500萬公務座車闖紅燈　鍾東錦致歉：罰單我繳

高雄男紅燈右轉遭攔查　證件竟黏1包K他命

高雄男紅燈右轉遭攔查　證件竟黏1包K他命

關鍵字：

國道罰單強制罪行車紀錄器屏東地方法院駁回

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

蔡阿嘎拍片「日本難吃5連鎖店」被炎上！網列5點怒了

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

左左右右國中畢業了！

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

羅志祥自拍被抓包「戴周揚青同款手鐲」！　再傳復合上熱搜

謝忻驚傳過夜「抖音天王」

雞排妹4句話翻譯蔡沐霖聲明　一排藍勾回應

起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

女棉被悶死老父　兄回家見屍崩潰

《魷魚遊戲》被揪出「假拍畫面」！工作人員全沒發現

更多

最夯影音

更多
配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證
爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面