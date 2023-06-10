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結束選務行程飛奔專案辦公室！　侯友宜再盯「餵毒案」進度

▲▼ 侯友宜前往幼兒園餵毒專案辦公室了解最新進度 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜前往幼兒園餵毒專案辦公室了解最新進度 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者崔至雲／新北報導

為了幼兒園餵毒案，新北市長侯友宜今（10）日晚間在臉書上再發文表示，今日白天的行程結束之後，他立刻直奔為板橋私立幼兒園事件專門設置的專案辦公室，緊盯運作情況。明天也將舉行第二場家長座談會，每個家庭的聲音他都十分重視，絕對全力以赴解決問題、守護好孩子們的健康，「我們會陪著每一個家庭，一起度過這艱難的時刻」。

新北板橋區某私立幼兒園爆出幼兒疑似遭餵食安眠藥，引發社會譁然，教育局已在8位幼童中驗出三級毒品「巴比妥」及「苯二氮平類」等微量反應。

侯友宜今日結束在台南進行選舉行程，傍晚則前往該案件的專案辦公室了解最新進度。他發文指出，身為一個父親，他深深了解那種為子女時刻擔心、惶恐不安的焦慮感是如何盤據在心頭，久久難以散去。在白天的行程結束之後，他立刻直奔為板橋私立幼兒園事件專門設置的專案辦公室，緊盯運作情況。

侯友宜指出，這段時間，他不斷叮囑市府團隊，一定要做得更多、更周全。他責成教育局啟動專案辦公室，提供專案幼兒園的家長最完整的服務。教育局安排了專業人員進駐，他們提供一對一和夜間諮詢的服務，全力協助幼童家長，包括媒合「就醫診療」、「就學安置」及「法律諮詢」等方面的需求，由專業輔導員協助家長解決問題及諮詢。專案辦公室一啟動，已經有家長陸續撥打電話尋求協助。

侯友宜說，「明天，我們也將舉行第二場家長座談會，每個家庭的聲音我都十分重視，我們絕對全力以赴解決問題、守護好孩子們的健康，我們會陪著每一個家庭，一起度過這艱難的時刻」。
 

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