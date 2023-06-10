碧潭SUP立槳正夯！新北市協同民團模擬救災演練「PWS＋科技設備」守護民眾安全

▲新北市政府消防局於6/10（六）在新店碧潭風景區舉辦「新北市民間救難團體大會師暨水域安全宣導活動」，現場亦模擬驚險萬分的水上救援演練，展現出新北市政府致力守護遊客安全的決心。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者萬玟伶／新北報導

炎炎夏日加上疫情解封，讓全台各地的親水活動逐步恢復，端午連假在即，也讓民眾紛紛計畫戲水放鬆一「夏」！擁有幅員遼闊、悠長海岸線的新北市，向來是夏季遊客、冬季釣客熱愛聚集的地方，然而4～9月的氣候因梅雨、颱風季影響往往瞬息萬變，因此新北市政府長期與民間水域救難團體合作，同時透過即時監控系統，以及無人機等科技設備，共同聯防水域安全。

為表揚民間救難團體夏季駐點辛勞，同時也欲提倡戶外親水活動的安全觀念，新北市政府消防局於6/10（六）在新店碧潭風景區舉辦「新北市民間救難團體大會師暨水域安全宣導活動」，現場不僅表彰民間救難團體的辛苦付出，也有熱門SUP立槳活動安全宣導、相關科技救難設備攤位展出，更有驚險萬分的水上救援演練，展現出新北市政府致力守護親水旅客安全的決心。

▲新北市副市長朱惕之（左）親臨現場，表彰民間救難團體的辛苦付出。

好山好水的新北市擁有長達120公里的水域海域，同時包含21條溪流，吸引國內外遊客前來造訪旅遊，也讓夏季水域海域成為新北市政府年度的巡邏重點！新北市消防局蕭柏桓科長表示，近3年在各方單位與民間團體合作下，年度巡邏工作皆從每年4月開始，並著重7、8、9月結合各管理單位進行駐點巡邏。「去年開始，我們也與中央氣象局合作，每當山區上游下大雨，我們就會透過『PWS（災防告警細胞廣播訊息系統）』，發送溪水暴漲警示簡訊給下游民眾，讓他們能夠及時撤離，並同步災害應變人員監控水情狀況，以爭取災前應變時間。從去年到現在已有16次的簡訊發布，除了雙溪區虎豹潭、三峽區大豹溪流域，今年我們也會擴大範圍至南北勢溪、永定溪、石碇溪、逮魚堀溪等流域，進一步提升災害預警能力。」

▲新北市消防局蕭柏桓科長在活動現場介紹防災與救難規劃。

蕭柏桓科長也提到最近一次及時勸阻民眾的預防工作，「5月底瑪娃颱風影響台灣，當時剛好碰到一對師生欲前往溯溪，被我們駐點巡邏同仁積極勸阻回去，當天下午就真的下大雨了，如果這一對師生當時前往的話，恐怕真的就釀成重大意外，所以預防工作真的不容小覷！」同時，新北市政府也協調區公所輔導水域遊憩相關業者，於大豹溪、南北勢溪、虎豹潭、嶺腳瀑布等流域遊憩熱點周邊，設置29處監視及廣播系統，可監看水域環境變化，當雨量只要在10分鐘內達到10mm～40mm以上，業者就會在第一時間勸離遊客。其餘相關針對釣客、潛水遊客，也都與警察局、海巡署等單位緊密聯繫，盼能守護所有民眾戲水安全。

新北市副市長朱惕之也代表新北市市長侯友宜親臨現場參與活動，並一一向辛苦的救難團體以及慷慨捐贈物資的民間單位表示致謝，感謝有他們在第一線，協助政府部門為民眾的戲水安全做相關把關。朱惕之副市長形容現場防災監控防護的規模猶如「陸海空三軍」，「『空軍』就是PWS（災防告警細胞廣播訊息系統）、空拍機，可以協助我們在空中巡邏廣播的工作。民間救難團體也提供了很多『海軍設施』，例如水底攝影機，可以幫助救災工作更具即時性。至於『陸軍』，就是現場在座最辛苦的各位，新北市的水域因為有大家的守護，才能讓民眾在戲水安全上獲得保障！」

▲新北市副市長朱惕之以「陸海空三軍」形容縝密的防災救難規劃。

由於新北市境內水域遊憩景點眾多，目前也特別於40處民眾戲水熱點，動員53個民間救難團體，並超過15,000人次駐點警戒，致力在第一時間提供溺者必要的支援與協助。朱惕之副市長也表示，「2020年迄今，我們已經累積即時救援125位受傷或溺水民眾，這些人的背後代表125個家庭，所以不只是救人，我們更免於125個家庭破碎。」

▲碧潭風景區於2022年規劃為有限制的水域遊憩活動區域後，吸引不少民眾來到碧潭體驗SUP立槳的樂趣。此次活動現場亦安排新店國小學童進行解說，提醒民眾進行立槳活動時應注意的安全事項，以達到宣導安全從事水域遊憩活動的目的。

▲活動現場亦有相關科技救難設備攤位展出。

宣導活動最後的高潮，即是現場進行SUP立槳遊客遇到強降雨造成之水位升高及水流增強的救難演練，現場立即實地運用拋繩槍、無人機、無人船及遙控救生圈等科技設備進行水上救援演練。其中最新研發的無人船可遠距操控，最遠可操控距離達30公里之外，同時也可進行水柱射水，針對船隻火警也可做立即處置，減少消防人員的風險。此外，如若現場有傷者急須CPR或電擊處置，無人機也可吊掛AD設備，迅速送往現場救難人員的手上，讓救援更即時快速。

▲▼岸邊救難人員射出拋繩槍，並操作無人機、無人船及遙控救生圈等科技設備，同時駕駛快艇將模擬溺水的工作人員全數救離水面。

最後，朱惕之副市長也提醒所有民眾，「在梅雨與颱風季時，一定要注意新北市的推播訊息，當氣候異常時也要避免前往危險區域活動。如果人已經身在危險區域，一定要盡速撤離，如若遇到需要救援的狀況，也請民眾立即與新北市政府消防單位做聯繫，我們的救難人員會以最快速度前往救援，也希望民眾都能在安全的前提下進行水域活動，新北市已經準備好迎接各地遊客，要讓民眾玩得盡興、也玩得平安。」