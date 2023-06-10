　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

碧潭SUP立槳正夯！新北市協同民團模擬救災演練「PWS＋科技設備」守護民眾安全

▲▼112年新北市民間救難團體大會師暨水域安全宣導活動。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市政府消防局於6/10（六）在新店碧潭風景區舉辦「新北市民間救難團體大會師暨水域安全宣導活動」，現場亦模擬驚險萬分的水上救援演練，展現出新北市政府致力守護遊客安全的決心。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者萬玟伶／新北報導

炎炎夏日加上疫情解封，讓全台各地的親水活動逐步恢復，端午連假在即，也讓民眾紛紛計畫戲水放鬆一「夏」！擁有幅員遼闊、悠長海岸線的新北市，向來是夏季遊客、冬季釣客熱愛聚集的地方，然而4～9月的氣候因梅雨、颱風季影響往往瞬息萬變，因此新北市政府長期與民間水域救難團體合作，同時透過即時監控系統，以及無人機等科技設備，共同聯防水域安全。

為表揚民間救難團體夏季駐點辛勞，同時也欲提倡戶外親水活動的安全觀念，新北市政府消防局於6/10（六）在新店碧潭風景區舉辦「新北市民間救難團體大會師暨水域安全宣導活動」，現場不僅表彰民間救難團體的辛苦付出，也有熱門SUP立槳活動安全宣導、相關科技救難設備攤位展出，更有驚險萬分的水上救援演練，展現出新北市政府致力守護親水旅客安全的決心。

▲▼新北市副市長朱惕之出席112年新北市民間救難團體大會師暨水域安全宣導活動。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市副市長朱惕之（左）親臨現場，表彰民間救難團體的辛苦付出。

好山好水的新北市擁有長達120公里的水域海域，同時包含21條溪流，吸引國內外遊客前來造訪旅遊，也讓夏季水域海域成為新北市政府年度的巡邏重點！新北市消防局蕭柏桓科長表示，近3年在各方單位與民間團體合作下，年度巡邏工作皆從每年4月開始，並著重7、8、9月結合各管理單位進行駐點巡邏。「去年開始，我們也與中央氣象局合作，每當山區上游下大雨，我們就會透過『PWS（災防告警細胞廣播訊息系統）』，發送溪水暴漲警示簡訊給下游民眾，讓他們能夠及時撤離，並同步災害應變人員監控水情狀況，以爭取災前應變時間。從去年到現在已有16次的簡訊發布，除了雙溪區虎豹潭、三峽區大豹溪流域，今年我們也會擴大範圍至南北勢溪、永定溪、石碇溪、逮魚堀溪等流域，進一步提升災害預警能力。」

▲▼112年新北市民間救難團體大會師暨水域安全宣導活動。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市消防局蕭柏桓科長在活動現場介紹防災與救難規劃。

蕭柏桓科長也提到最近一次及時勸阻民眾的預防工作，「5月底瑪娃颱風影響台灣，當時剛好碰到一對師生欲前往溯溪，被我們駐點巡邏同仁積極勸阻回去，當天下午就真的下大雨了，如果這一對師生當時前往的話，恐怕真的就釀成重大意外，所以預防工作真的不容小覷！」同時，新北市政府也協調區公所輔導水域遊憩相關業者，於大豹溪、南北勢溪、虎豹潭、嶺腳瀑布等流域遊憩熱點周邊，設置29處監視及廣播系統，可監看水域環境變化，當雨量只要在10分鐘內達到10mm～40mm以上，業者就會在第一時間勸離遊客。其餘相關針對釣客、潛水遊客，也都與警察局、海巡署等單位緊密聯繫，盼能守護所有民眾戲水安全。

新北市副市長朱惕之也代表新北市市長侯友宜親臨現場參與活動，並一一向辛苦的救難團體以及慷慨捐贈物資的民間單位表示致謝，感謝有他們在第一線，協助政府部門為民眾的戲水安全做相關把關。朱惕之副市長形容現場防災監控防護的規模猶如「陸海空三軍」，「『空軍』就是PWS（災防告警細胞廣播訊息系統）、空拍機，可以協助我們在空中巡邏廣播的工作。民間救難團體也提供了很多『海軍設施』，例如水底攝影機，可以幫助救災工作更具即時性。至於『陸軍』，就是現場在座最辛苦的各位，新北市的水域因為有大家的守護，才能讓民眾在戲水安全上獲得保障！」

▲▼新北市副市長朱惕之出席112年新北市民間救難團體大會師暨水域安全宣導活動。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市副市長朱惕之以「陸海空三軍」形容縝密的防災救難規劃。

由於新北市境內水域遊憩景點眾多，目前也特別於40處民眾戲水熱點，動員53個民間救難團體，並超過15,000人次駐點警戒，致力在第一時間提供溺者必要的支援與協助。朱惕之副市長也表示，「2020年迄今，我們已經累積即時救援125位受傷或溺水民眾，這些人的背後代表125個家庭，所以不只是救人，我們更免於125個家庭破碎。」

▲▼112年新北市民間救難團體大會師暨水域安全宣導活動。（圖／記者李毓康攝）

▲碧潭風景區於2022年規劃為有限制的水域遊憩活動區域後，吸引不少民眾來到碧潭體驗SUP立槳的樂趣。此次活動現場亦安排新店國小學童進行解說，提醒民眾進行立槳活動時應注意的安全事項，以達到宣導安全從事水域遊憩活動的目的。

▲▼112年新北市民間救難團體大會師暨水域安全宣導活動。（圖／記者李毓康攝）

▲活動現場亦有相關科技救難設備攤位展出。

宣導活動最後的高潮，即是現場進行SUP立槳遊客遇到強降雨造成之水位升高及水流增強的救難演練，現場立即實地運用拋繩槍、無人機、無人船及遙控救生圈等科技設備進行水上救援演練。其中最新研發的無人船可遠距操控，最遠可操控距離達30公里之外，同時也可進行水柱射水，針對船隻火警也可做立即處置，減少消防人員的風險。此外，如若現場有傷者急須CPR或電擊處置，無人機也可吊掛AD設備，迅速送往現場救難人員的手上，讓救援更即時快速。

▲▼112年新北市民間救難團體大會師暨水域安全宣導活動,消防隊員示範救溺器具拋繩槍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼岸邊救難人員射出拋繩槍，並操作無人機、無人船及遙控救生圈等科技設備，同時駕駛快艇將模擬溺水的工作人員全數救離水面。

▲▼112年新北市民間救難團體大會師暨水域安全宣導活動,消防無人機。（圖／記者李毓康攝）

▲▼112年新北市民間救難團體大會師暨水域安全宣導活動。（圖／記者李毓康攝）

最後，朱惕之副市長也提醒所有民眾，「在梅雨與颱風季時，一定要注意新北市的推播訊息，當氣候異常時也要避免前往危險區域活動。如果人已經身在危險區域，一定要盡速撤離，如若遇到需要救援的狀況，也請民眾立即與新北市政府消防單位做聯繫，我們的救難人員會以最快速度前往救援，也希望民眾都能在安全的前提下進行水域活動，新北市已經準備好迎接各地遊客，要讓民眾玩得盡興、也玩得平安。」

ET快訊
SHINee隊長中斷活動！「兩頰凹陷」近況照曝光
「金鐘主持人」悲痛證實母過世
快訊／PLG冠軍賽G4　國王10分贏球扳平戰局
幼兒園餵藥風波　首批尿檢結果明出爐
美國正式宣布「聖嬰現象」來了！
快訊／PLG冠軍賽G4　球迷砸水瓶喊換裁判

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國家警報大響！大雷雨轟新北等2縣市　劇烈降雨灌1小時

碧潭SUP立槳正夯！新北市協同民團模擬救災演練「PWS＋科技設備」守護民眾安全

台灣停電非缺電！台電拍90秒片「認了有1問題」要解決

曾文水庫蓄水率擺脫個位數、南化突破4成　台南水情趨於樂觀

幼兒園餵藥風波「近百家長求援衛福部專線」　首批尿檢結果明出爐

「蒜蓉蛤蜊」好肥美　新露營料理有手就會做！

妹子穿內衣搭捷運「太暴露」被攔下　北捷回應了

長榮遭泰航擦撞！194名旅客返台時間曝　派機接回「明凌晨抵桃機」

全台重機熱血齊聚嘉義！　250部大會師「總價逾2億」場面超壯觀

梅雨季最猛烈降雨要來了！下周4天拉警報　南部旱象有望緩解

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

小黑貓擠肛門腺「被獸醫煞到」 每天抱小象娃娃進籠子等看診！

KID看穿峮峮「錄完想帶走食物」　聖恩狂嗑蛋糕...收到健康大禮

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

碧潭SUP立槳正夯！新北市協同民團模擬救災演練「PWS＋科技設備」守護民眾安全

台灣停電非缺電！台電拍90秒片「認了有1問題」要解決

曾文水庫蓄水率擺脫個位數、南化突破4成　台南水情趨於樂觀

幼兒園餵藥風波「近百家長求援衛福部專線」　首批尿檢結果明出爐

「蒜蓉蛤蜊」好肥美　新露營料理有手就會做！

妹子穿內衣搭捷運「太暴露」被攔下　北捷回應了

長榮遭泰航擦撞！194名旅客返台時間曝　派機接回「明凌晨抵桃機」

全台重機熱血齊聚嘉義！　250部大會師「總價逾2億」場面超壯觀

梅雨季最猛烈降雨要來了！下周4天拉警報　南部旱象有望緩解

史書華自爆曾遭性騷！女教師抓手「觸碰她私處」　2次經驗超崩潰

辛特力回歸失效？　勇士G5是否重啟雙塔許晉哲這樣說

碧潭SUP立槳正夯！新北市協同民團模擬救災演練「PWS＋科技設備」守護民眾安全

台灣停電非缺電！台電拍90秒片「認了有1問題」要解決

鄭浩均6局無失分　兄弟7比0大勝！賞桃猿3連敗

勇士主場「球迷砸水瓶」插曲　許晉哲賽後親致歉

「3類食物都有糖」但吃不出來！醫驚吐：低脂通常加更多

老人路邊跌倒！女大生好心攙扶卻遭誣賴「妳撞我」　法院判賠29萬

兄弟「阪神日」票房開紅盤　14133人觀戰本季第3多

7月底走入歷史！中州科大「最後畢典」　女大生帶爺爺照片參加

快訊／朝球迷挑釁成勇士公敵？　林書緯：球迷丟水瓶不尊重我們

陸男孩校門口表演武術　跳上機車＋超強側空翻

生活熱門新聞

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

5億高中生託夢！哭訴靈媒「逼婚過程」凶手不只1人

企鵝妹收「超神厚外套」價格驚人

愛愛超持久「最簡單1招驚呆」　許藍方：這1類人不適合

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

維修冷氣「月薪破10萬」怎沒人做？他曝秘辛

鍾沛君「爆料時機點」有玄機！他讚：是個狠角色

朱學恒喊戒酒　被抓包2周前還在喝

致災性梅雨再炸9天！　把握下週「唯一空檔」

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

2天內連6震！不排除與潮州斷層有關　2周內留意規模4以上餘震

滯留鋒下周發威！專家示警「梅雨季最糟時期」來臨　端午後放晴

監視器「狂生一堆肥蟲」　網驚：小偷也不敢偷了

17:12發生規模4.9地震　最大震度4級

更多熱門

相關新聞

藥師：這2款藥有「苯巴比妥」！　幼童被餵食恐是這一種

藥師：這2款藥有「苯巴比妥」！　幼童被餵食恐是這一種

新北市幼兒園疑餵藥案受關注，衛生局長陳潤秋說明，目前有8名幼兒被檢驗出微量藥物「苯巴比妥」殘留，但是否與餵藥有關，尊重檢方偵辦認定。而藥師洪正憲則說，巴比妥酸鹽類包含各種藥物，含蓋三級和四級管制藥的許多成分，「苯巴比妥」屬第四級，止咳藥和腸胃藥裡面可能都有這個成分。

新北私幼餵童吃毒恐喪命　賴清德籲成立醫療小組提供協助

新北私幼餵童吃毒恐喪命　賴清德籲成立醫療小組提供協助

女騎士捲貨車底　下肢骨折送醫

女騎士捲貨車底　下肢骨折送醫

侯友宜2度缺席私幼餵藥案說明會　她批：選總統比受害孩子權益重要？

侯友宜2度缺席私幼餵藥案說明會　她批：選總統比受害孩子權益重要？

「幼兒園餵藥案至今還在跑選舉」　他怒嗆：侯友宜無心市政就辭一辭

「幼兒園餵藥案至今還在跑選舉」　他怒嗆：侯友宜無心市政就辭一辭

關鍵字：

新北市消防局救難溺水水域無人機PWS無人船朱惕之安全宣導

讀者迴響

熱門新聞

郭采潔登台「胸部掉到腰」驚奇畫面被拍！

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

蔡阿嘎YT消失6天「妻終於吐近況」

起底無尊20歲照片帥炸！

餵藥案5被告全交保「太妙了」！

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

神劇男星「心臟病發猝逝」！享年52歲

水溝撈起粉紅毛球　浮現夢幻斑紋

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

關渡鹹粥店闆娘「左胸中彈」 送醫搶命不治亡

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

更多

最夯影音

更多
18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆
排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面