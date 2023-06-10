　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子穿內衣搭捷運「太暴露」被攔下　北捷回應了

▲▼劍潭站,北捷,台北捷運,淡水信義線。（圖／記者姜國輝攝）

▲原PO女友在劍潭站被攔下。（圖／記者姜國輝攝）

記者林彥臣／綜合報導

穿運動內衣搭捷運，這樣的穿搭是否太過暴露？有一名網友表示，最近女友穿運動內衣搭捷運，突然被站務人員攔下來，指稱「穿著過於暴露」，如果不加上背心就無法通過，讓他相當傻眼，回家上網也找不到相關規定，相關話題在Dcard上引發熱議。北捷對此回應表示，只是善意提醒一下，外界各方意見大家都尊重。

原PO在Dcard發文表示，最近和女友在捷運劍潭站準備各自回家時，站務人員突然攔下女友，並說只穿內衣加上長褲過於暴露、不符合捷運公司規定，需要加上背心才能夠通過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下他們照做，但回家研究發現沒有這項規定，讓他覺得很疑惑，「穿著打扮不是應屬於個人自由嗎？還是你覺得我女友穿著CK妨礙到其他乘客了？」也認為如果捷運沒有明確規定穿著，站務人員不應該隨意攔下乘客。

▲▼女友穿內衣搭捷運被攔下。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO女友當時穿著類似衣服，示意畫面。（圖／翻攝自Dcard）

事後原PO更新貼文，指出站務人員當下不停跳針，說「公司不能讓乘客這樣的穿著上捷運」，但當下女友已經準備要出閘門去搭公車，對方才突然這樣說，「那為什麼不在她搭乘捷運前就先提醒？也不是第一天這樣穿出門」、「穿搭是人身自由吧，還是我有理解錯誤？」也透露已經檢舉該站務人員。

台北捷運對此回應表示，站務人員沒有攔著對方不給通過，而是在他們出站時善意提醒一下；外界各方意見大家都尊重。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
妹子穿內衣搭捷運「太暴露」被攔下　北捷回應了
長榮遭泰航擦撞！　194名旅客返台時間曝
快訊／地牛大翻身！台南三合院屋頂塌陷
短褲男1槍殺死鹹粥店闆娘　爆「四角戀」感情惹禍
冷氣吹不涼「這1按鍵神了」　速降溫又省電
邪教「姊妹檔幹部」又被逮！曾踩破女信徒肝臟...踹母頭逼頂罪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「蒜蓉蛤蜊」好肥美　新露營料理有手就會做！

妹子穿內衣搭捷運「太暴露」被攔下　北捷回應了

長榮遭泰航擦撞！194名旅客返台時間曝　派機接回「明凌晨抵桃機」

全台重機熱血齊聚嘉義！　250部大會師「總價逾2億」場面超壯觀

梅雨季最猛烈降雨要來了！下周4天拉警報　南部旱象有望緩解

史書華自爆曾遭性騷！女教師抓手「觸碰她私處」　2次經驗超崩潰

辣模浴室拍比基尼「攝影師裸身入鏡」！玻璃反射被抓包：有口福了

桃園托嬰中心爆虐童「膠帶封口」綑綁手腳！社會局只讓師寫悔過書

快訊／雨彈升級！13縣市豪大雨特報　「豪雨轟2地」

快訊／17:12屏東三地門規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

KID看穿峮峮「錄完想帶走食物」　聖恩狂嗑蛋糕...收到健康大禮

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

小黑貓擠肛門腺「被獸醫煞到」 每天抱小象娃娃進籠子等看診！

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

「蒜蓉蛤蜊」好肥美　新露營料理有手就會做！

妹子穿內衣搭捷運「太暴露」被攔下　北捷回應了

長榮遭泰航擦撞！194名旅客返台時間曝　派機接回「明凌晨抵桃機」

全台重機熱血齊聚嘉義！　250部大會師「總價逾2億」場面超壯觀

梅雨季最猛烈降雨要來了！下周4天拉警報　南部旱象有望緩解

史書華自爆曾遭性騷！女教師抓手「觸碰她私處」　2次經驗超崩潰

辣模浴室拍比基尼「攝影師裸身入鏡」！玻璃反射被抓包：有口福了

桃園托嬰中心爆虐童「膠帶封口」綑綁手腳！社會局只讓師寫悔過書

快訊／雨彈升級！13縣市豪大雨特報　「豪雨轟2地」

快訊／17:12屏東三地門規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

朱學恒性騷稱斷片！史丹利1點打臉「別怪到酒身上」：常喝的都知

「蒜蓉蛤蜊」好肥美　新露營料理有手就會做！

阪神女孩一字馬開球辣翻全場　享受台灣應援「很團結」

好市多「超廢1商品」變神物　妹子曝新用途！萬人驚：太勸敗了

快訊／PLG冠軍賽G4險衝突　勇士主場球迷砸水瓶喊換裁判

紐約漢普頓房價9200萬創新高！　平均比曼哈頓貴3000萬

直擊／鄭容和嘴甜狂撩「最愛的城市是台北」！親口預告：今年要再來

安得勝連續解決17人被敲安　富邦前6局0比0味全

杜絕醫療暴力　東警與部東醫院辦理防暴演練

美國正式宣佈「聖嬰現象」來了！　到冬天有56％機率發展成強烈

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

5億高中生託夢！哭訴靈媒「逼婚過程」凶手不只1人

企鵝妹收「超神厚外套」價格驚人

愛愛超持久「最簡單1招驚呆」　許藍方：這1類人不適合

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

維修冷氣「月薪破10萬」怎沒人做？他曝秘辛

鍾沛君「爆料時機點」有玄機！他讚：是個狠角色

致災性梅雨再炸9天！　把握下週「唯一空檔」

朱學恒喊戒酒　被抓包2周前還在喝

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

2天內連6震！不排除與潮州斷層有關　2周內留意規模4以上餘震

滯留鋒下周發威！專家示警「梅雨季最糟時期」來臨　端午後放晴

監視器「狂生一堆肥蟲」　網驚：小偷也不敢偷了

成大副教授遭控性騷！　害女學生懷孕「家長上系所算帳」

更多熱門

相關新聞

EASY SHOP開直播間

EASY SHOP開直播間

炎炎夏日，內在衣著必須舒適透氣無拘束，台灣內衣品牌EASY SHOP最新推出冰絲涼感內衣，無痕縫線技術使得日常穿著時更輕鬆，同時品牌也加入線上直播行列，今6／9於東森購物網品牌旗艦館下單購買新品立即回饋東森幣200%。

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

北市勞動局全面檢查捷運及地下開挖工程　違規達87項、罰鍰305萬

北市勞動局全面檢查捷運及地下開挖工程　違規達87項、罰鍰305萬

資訊一次看！基北北桃1200月票6/15開賣

資訊一次看！基北北桃1200月票6/15開賣

妹子內衣穿到髒了才洗！醫師嚇傻　恐怖後果曝光

妹子內衣穿到髒了才洗！醫師嚇傻　恐怖後果曝光

關鍵字：

內衣運動內衣北捷

讀者迴響

熱門新聞

郭采潔登台「胸部掉到腰」驚奇畫面被拍！

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

蔡阿嘎YT消失6天「妻終於吐近況」

起底無尊20歲照片帥炸！

餵藥案5被告全交保「太妙了」！

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

神劇男星「心臟病發猝逝」！享年52歲

水溝撈起粉紅毛球　浮現夢幻斑紋

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

關渡鹹粥店闆娘「左胸中彈」 送醫搶命不治亡

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

更多

最夯影音

更多
18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆
排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面