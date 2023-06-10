妹子穿內衣搭捷運「太暴露」被攔下　北捷回應了

▲原PO女友在劍潭站被攔下。（圖／記者姜國輝攝）



記者林彥臣／綜合報導

穿運動內衣搭捷運，這樣的穿搭是否太過暴露？有一名網友表示，最近女友穿運動內衣搭捷運，突然被站務人員攔下來，指稱「穿著過於暴露」，如果不加上背心就無法通過，讓他相當傻眼，回家上網也找不到相關規定，相關話題在Dcard上引發熱議。北捷對此回應表示，只是善意提醒一下，外界各方意見大家都尊重。

原PO在Dcard發文表示，最近和女友在捷運劍潭站準備各自回家時，站務人員突然攔下女友，並說只穿內衣加上長褲過於暴露、不符合捷運公司規定，需要加上背心才能夠通過。

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當下他們照做，但回家研究發現沒有這項規定，讓他覺得很疑惑，「穿著打扮不是應屬於個人自由嗎？還是你覺得我女友穿著CK妨礙到其他乘客了？」也認為如果捷運沒有明確規定穿著，站務人員不應該隨意攔下乘客。

▲原PO女友當時穿著類似衣服，示意畫面。（圖／翻攝自Dcard）



事後原PO更新貼文，指出站務人員當下不停跳針，說「公司不能讓乘客這樣的穿著上捷運」，但當下女友已經準備要出閘門去搭公車，對方才突然這樣說，「那為什麼不在她搭乘捷運前就先提醒？也不是第一天這樣穿出門」、「穿搭是人身自由吧，還是我有理解錯誤？」也透露已經檢舉該站務人員。

台北捷運對此回應表示，站務人員沒有攔著對方不給通過，而是在他們出站時善意提醒一下；外界各方意見大家都尊重。