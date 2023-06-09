女友穿內衣搭捷運　「太暴露」被攔下！他氣炸：妨礙到誰了？

▲原PO女友在劍潭站被攔下。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者朱祖儀／綜合報導

捷運方便又快速，是不少人仰賴的大眾交通工具。但一名網友表示，最近女友穿運動內衣搭捷運，突然被站務人員攔下來，指稱「穿著過於暴露」，如果不加上背心就無法通過，讓他相當傻眼，回家上網也找不到相關規定，忍不住氣得大罵「穿著打扮不是應屬於個人自由嗎？」文章曝光後隨即掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，最近和女友在捷運劍潭站準備各自回家時，站務人員突然攔下女友，並說只穿內衣加上長褲過於暴露、不符合捷運公司規定，需要加上背心才能夠通過。當下他們照做，但回家研究發現沒有這項規定，讓他覺得很疑惑，「穿著打扮不是應屬於個人自由嗎？還是你覺得我女友穿著CK妨礙到其他乘客了？」也認為如果捷運沒有明確規定穿著，站務人員不應該隨意攔下乘客。

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▲原PO女友當時穿著類似衣服，示意畫面。（圖／翻攝自Dcard）



文章曝光後掀起討論，不少人認為穿著很正常，「站務人員有點管太多了吧」、「聽起來沒有什麼不可以，站務員大驚小怪」、「CK應該算運動內衣吧？運動內衣是可以外穿的啊，只是個人喜好問題，我自己是會套個外套啦」、「又不是露點，傻眼！人家敢穿，那其他人也沒資格管吧，只是要保護好自己就是了」、「沒有這個規定真的不該攔人，說真的根本還好吧，又沒露點」、「別人怎麼穿有什麼好管的？對自己身材有自信且沒有露點，為何不能穿？」

但也有人指出確實不太妥當，「CK內衣穿在路上真的有點怪吧」、「內衣就是內衣，還什麼CK，被攔真的活該」、「合法，但把內衣穿出門的確有點怪」、「內衣外穿要看場合，在你家裡沒關係」。

事後原PO更新貼文，指出站務人員當下不停跳針，說「公司不能讓乘客這樣的穿著上捷運」，但當下女友已經準備要出閘門去搭公車，對方才突然這樣說，「那為什麼不在她搭乘捷運前就先提醒？也不是第一天這樣穿出門」、「穿搭是人身自由吧，還是我有理解錯誤？」也透露已經檢舉該站務人員。

而乘客做出何種行為會被拒載呢？從台北捷運系統旅客須知中看到，符合以下情形之一者，捷運得拒絕運送，包括：

（一） 違反法令、公共秩序、善良風俗或本公司旅客運送章則等各項規定。

（二） 有明顯傷害他人或自己之虞，或有騷擾他人行為。

（三） 穿著惡臭或攜帶不潔物品影響公共衛生。

（四） 老、幼、重病等需要護送而無人護送。

（五） 攜帶物品造成他人不便。

（六） 其他經本公司公告禁止之事項。