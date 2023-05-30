妹子內衣「穿好幾天」才洗！醫師一聽嚇傻　恐怖後果曝光

▲內衣應該每天更換。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

內衣是許多女性必不可少的貼身衣物，但妳都多久洗一次呢？重症專科醫師黃軒表示，有些女生會每天穿著同一件內衣，但其實上面有很多肉眼看不到的髒污和細菌，如果沒有定期換洗，可能導致乳房和皮膚感染風險增加，還會引發一些疾病。

黃軒在臉書發文指出，最近聽聞有些女生每天都會穿同一件內衣，等到髒了才丟去洗，讓他相當震驚，嚇喊「真的？假的？我們大部分人都不會如此吧！」也列出3個原因提醒，即使外表看起來很乾淨，也不能每天都穿同一件內衣，第一是會讓上面的細菌、汙染物和排泄物累積，增加乳房和皮膚的感染風險；接著還會讓內衣的彈性和面料受損，影響內衣的效果和壽命；最後也會讓人產生不注重形象和衛生的負面印象。

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黃軒也說，內衣上有許多眼睛看不到的髒東西，因為很多內衣都是用合成纖維製成，這些材料都是從化石燃料製成的塑膠產品，塑膠微粒會隨著磨損、洗滌或穿著而釋放出來，進入空氣或水中，對環境和人體健康造成威脅；且內衣製造過程中會使用染料、漂白劑、防皺劑、防水劑等化學物質，可能會殘留在內衣上，導致皮膚過敏、發癢、紅腫等不良反應。

▲內衣應該定期清洗。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

黃軒指出，內衣和皮膚密切接觸，上面還會沾染汗水、油脂、死皮細胞等污垢，提供細菌生長的養分，如果沒有及時清洗，可能會孳生3種細菌，像是金黃色葡萄球菌、棒狀桿菌以及酵母菌。

黃軒透露，金黃色葡萄球菌是人類皮膚上最常見的細菌，通常不會造成嚴重感染，但若是有傷口或免疫力低下，就可能引起皮膚炎、毛囊炎、化膿性感染等；若是食物殘渣掉在內衣上，就可能孳生棒狀桿菌，恐引起痤瘡、粉刺等皮膚問題；最後如果內衣潮濕就會產生酵母菌，可能會引起汗斑、脂漏性皮膚炎、念珠菌感染等，因此應該要每天換洗內衣，並選擇適合自己的尺寸和材質，注意胸部清潔和保養。

本文已獲黃軒醫師授權