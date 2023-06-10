AI正夯！北科大校長勉畢業生　成為「無可取代的溫度」

▲北科大校長王錫福勉勵畢業生，成為「無可取代的溫度」。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

國立台北科技大學今（10日）舉行畢業典禮，除頒發名譽博士學位給予群光電能科技總經理曾國華，表彰其對母校、產業及國家的重大貢獻，校長王錫福也勉勵畢業生，面對ChatGPT等AI科技，不只要具備無可取代能力，透過培養高EQ、經營人際關係能力，懷抱謙卑的學習態度，成為「無可取代的溫度」。

北科大學今天舉行111學年度畢業典禮，本屆共有二千多名學士、碩博士畢業生歡喜披上整齊的黑色畢業袍，同時由王錫福頒授名譽博士予群光電總經理曾國華，曾國華1979年畢業於北科大前身台北工專工業工程科，2004年取得北科大工業工程與管理所碩士。

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王錫福指出，曾國華深耕電源供應器產業四十餘年，在群光電能虧損之際臨危受命，引領公司轉型，尤其推動電源供應器關鍵零組件「磁性元件變壓器自動化無人工廠」有成，不到一年即轉虧為盈，帶領群光電能在2015年起NB電

源市占穩居全球第一，2019年成為全球前三大電源廠，連年獲Dell、HP、Lenovo、Microsoft等客戶頒發最佳品質或最佳供應商獎項，2023年群光電能榮獲亞太地區優良智慧綠建築「系統產品類」金獎肯定，且不遺餘力支持母校發展，長期擔任北科大文教基金會董事，定期捐資興學，協助清寒學子順利完成學業，故頒發名譽博士給予曾國華。

▲北科大校長王錫福（圖左）頒發名譽博士給予曾國華（圖右）。（圖／北科大提供）

而王錫福在對畢業生致詞時指出，面對ChatGPT等AI科技，畢業生不只要具備無可取代的能力，更要保有「無可取代的溫度」，透過培養高EQ、經營人際關係的能力，懷抱謙卑學習態度，特別是在別人有困難時，「多陪他多走一哩路，對所有的人事物，多一點寬容與包容。」而心懷恩慈並非強者專屬，或是很有權能時才能做，反而是科技做不到，「恩慈讓我們擁有無可取代溫度」。

王錫福也勉勵所有畢業生相信自己，尋找自己的「電源」，為自己裝備永不放棄的能力。人生不會一帆風順，永遠晴空萬里；面對困難挫折，唯有不斷前行、屢敗屢起、越挫越勇，這種不斷電、不當機的勇氣與能力，就像今天名譽博士曾總經理的核心事業，研發高品質的電源先進技術，能使大家厚積「無可取代的溫度」，成為「無可取代的人」。

▲北科大今天舉行畢業典禮，校長王錫福勉勵畢業生成為「無可取代的溫度」。（圖／北科大提供）