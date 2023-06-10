勉勵畢業生勇往直前無懼怕　侯友宜：讓兩岸穩定青年遠離戰場進入職場

▲ 國民黨總統參選人侯友宜受邀出席崑山科技大學畢業典禮，受到師生熱烈歡呼，侯友宜勉勵畢業生，在職場道路上勇往直前毫無懼怕，並與同學約定，打造穩定、安定生活及就業環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨總統參選人侯友宜10日受邀出席台南市崑山科技大學畢業典禮，受到師生熱烈歡呼，侯友宜致詞時，勉勵所有畢業生，在未來職場的道路上勇往直前、毫無懼怕，並與同學約定，一定會打造一個穩定、安定的生活及就業環境，讓青年有更美好的未來。

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侯友宜致詞時分享，人生有很多選擇與方向，命運永遠掌握在自己手上，並勉勵同學在未來的就業選擇，結合在校所學及仔細思考後，「作出決定、負起責任、勇於承擔，這就是畢業後面對的新挑戰。」

侯友宜表示，自己最大的願望，就是讓年輕朋友可以順利創業、就業，自己一定會持續努力，讓年輕人能夠穩定、安定，「遠離戰場，進入職場」，一起為台灣這塊土地好好打拼，並期許所有畢業生，勇往直前、毫無懼怕。

侯友宜出席崑山科技大學畢典過程，沿路受到許多畢業生熱烈歡迎，還有許多畢業生尖叫高喊「凍蒜」，侯友宜也熱情揮手回應。在侯友宜離場前，立法院長王金平正好抵達現場，兩人也緊握雙手互相致意。