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中華醫大2155位畢業生揮別校園　孫逸民勉遇困難謙遜求助找新機

▲中華醫大畢業典禮畢業生校園巡禮，師長及學弟妹夾道歡呼送祝福，校長孫逸民為畢業生代表撥穗及頒授畢業證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大畢業典禮畢業生校園巡禮，師長及學弟妹夾道歡呼送祝福，校長孫逸民為畢業生代表撥穗及頒授畢業證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學10日舉行畢業典禮，日夜間部、研究所2155位畢業生，在師長的祝福下互道珍重再見，校長孫逸民引用AI教父黃仁勳的話勉勵畢業生，遇到困難及挫折要以謙遜態度尋求幫助，在錯誤中學習找出新機來實現夢想。

來自馬來西亞幼保系畢業生梁瑗凌等5人，有10多位親友跨海專程來參加畢業典禮，成為會場最熱鬧、陣容最大的親友祝福團。

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▲中華醫大畢業典禮畢業生校園巡禮，師長及學弟妹夾道歡呼送祝福，校長孫逸民為畢業生代表撥穗及頒授畢業證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大112年畢業典禮上午10時舉行，揮別3年的疫情陰霾，今年的畢業典禮循往例在師長的引領下，全體畢業生進行校園巡禮，各系老師和學弟妹夾道揮手送祝福，校園也佈置了各式看板，供畢業生拍照留念。

蔡英文總統以賀電祝福畢業生，並期勉離開校園後要積極探索理性自我，明確職涯發展規劃及創新多元跨域學習，以邁向璀璨耀眼人生。賴清德副總統則錄製影音提勉畢業生學習醫學博士杜聰明樂學至上的精神，活到老、學到老，隨時保持求知若渴的心不斷吸取他人智慧的精華，創造無限的可能，並且要用心努力，每個人都是社會的關鍵角色。

畢業典禮由教務長張耀宗推薦本屆全體畢業生人數，請校長孫逸民頒發畢業證書及撥穗，中華醫大名譽董事長鄭啟瑞、董事陳智文等董事會成員、立委王定宇等民意代表、各級學校代表、台南地區醫療院所代表、各地校友會及家長會等貴賓也到場為畢業生祝賀。

孫逸民校長以近來在全球刮起旋風、有AI教父之稱的黃仁勳話期勉畢業生，在人生的職場中遇到困難及挫折時，要能正視錯誤，以謙遜的態度尋求幫助，拯救自己的工作。在人生的職場中，要不斷的奔跑，為了覓食而奔跑，或是為了逃離被當作食物而奔跑，要能忍受旅程中的痛苦和苦難，來實現夢想。人生之路不可能一帆風順，但正視錯誤不逃避，在錯誤中學習找出新機，夢想終有實現的時候。孫逸民校長也以畢業校友在各行各業優異的表現和成就，向畢業生喊話，要有自信，傾力發揮所長、擦亮華醫的招牌。

名譽董事長鄭啟瑞、立委王定宇、台南市立醫院院長蔡良敏以及華醫家長會副會長黃民杰受邀上台致詞，向畢業生祝福的同時，也期勉大家踏出校門後發揮所長，創造無限可肶，要牢記想要達到什麼樣的目的，就要先付出同等的努力，成功有途徑，但沒有捷徑，一步一腳印，踏踏實實的做好，才能有所成就。

▲中華醫大畢業典禮畢業生校園巡禮，師長及學弟妹夾道歡呼送祝福，校長孫逸民為畢業生代表撥穗及頒授畢業證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年的畢業生中，有12位分別來自馬來西亞、越南、泰國和香港的國際生，另有32位來自越南的南向專班的學生也順利完成學業，多數決定留在台灣就業或繼續升學研究所，少部份要返回家鄉創業及就業，畢業在即，除了感謝師長的教導和同學的情誼，也對台灣的美食稱讚不已。

來自馬來西亞的幼保系畢業生梁瑗凌、寵護系沈欣怡、食營系戚荔萱以及越南的長照系的黃氏草、楊氏草銀，則有10多位親友組團特地前來參加畢業典禮，有爺爺、奶奶、爸媽、叔伯阿姨、兄姊弟等，成為會場最熱鬧、陣容最大的親友祝福團。

▲中華醫大畢業典禮畢業生校園巡禮，師長及學弟妹夾道歡呼送祝福，校長孫逸民為畢業生代表撥穗及頒授畢業證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

典禮上並由孫逸民校長和各界貴賓頒發畢業生各獎項，其中，台南市長獎視光五乙楊宜蓁；台南市議長獎護理五乙林亮昀、製藥五甲蔡珮金；大專優秀青年獎四護四B萬軍等6人；奮發向上勤學獎四長照四A涂晉騰等19人；操行成績優良獎四語治四A曾信勳等64人；實習成績優良獎四語治四A林政玟等112人；全國校友會菁英獎四醫技四A林佑華等3人；台南市校友會菁英獎四語治四A陳宜馨等3人；高雄市校友會菁英獎四環安四A鍾宇婕等3人；家長會菁英獎醫技五乙薛筠蓁等10人。

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