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特製族語畢業證書　美和科大原住民傳統慶儀歡送畢業生

▲美和科技大學原住民風格畢業典禮 。（圖／美和科技大學提供）

▲美和科技大學原住民風格畢業典禮 。（圖／美和科技大學提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣美和科技大學原住民族學生資源中心(9)日為該校原住民族學生特別舉辦不一樣的畢業典禮，以原汁原味搭建報信台及拱門，場地布置重現原住民族最真實的傳統慶儀，還幫所有12族原民畢業生製作專屬族語畢業證書，由畢業生所在鄉鎮的首長及師長親自到場頒發、祝福，充滿原民風格的創意畢業典禮，讓師生感受到原民文化的魅力，拉近與會人員的心。

校方指出，有別於一般走紅毯，畢業生入場時身穿原住民各族的傳統服飾，與 家屬一起走進會場，畢業生須經過長者的加持和過火儀式，代表著浴火洗練及族群 的祝福，從此可以獨當一面，面對各種人生的挑戰。

將眾多原民元素巧妙融入原典，還展現學習成果，一場別開生面的原住民特色畢業典禮，處處藏著巧思。有畢業生致答詞時喜極而泣的畫面，感動了在場所有人，場面充滿歡樂、溫馨。

該屆畢業生是學校第一次辨理原住民族畢業典禮，從構思到計畫與執行，都由 學生親自參與，一次又一次修正演練才有今日的呈現，不僅融入原鄉族群文化，更 展現出在校四年所學才能，充分發揮學生多才多藝的學習面。

校長王建臺致詞表示，該校一直以來都在原住民學生的學習與輔導不遺餘 力，廣受各原鄉家長的認同。美和科大有將近700餘位原住民學生，學生比例占全 國大專校院排名第一，足見家長的信任與師生的努力。

他說，對於學生在家長及原鄉長者面前展現在校四年的學習成果並順利畢業，深感欣慰。更勉勵在校生要心安頓下來，致力於課業與社團課程的學習，培養自己成為多面向、多能力的社會新鮮人。最後更引用韓愈「木芙蓉」詞的最後二句「願得勤來看，無令便逐風」，期許大家，美好的事物總是稍縱即逝，唯有「勤」字才能留下最美好的回憶。

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