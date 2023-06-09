斷言「藍白合」不可能　柯志恩：周圍朋友非常願意給柯文哲機會

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者詹宜庭／台北報導

儘管2024年總統大選藍綠白參選人底定，但國民黨亟欲整合在野陣營，因此頻頻喊出藍白合構想；不過，國民黨智庫執行長柯志恩9日卻表示，「藍白合」不太可能了，更坦言她周圍的年輕朋友，其實都非常願意給民眾黨總統參選人柯文哲機會，因為大家都認為柯文哲比較具有新的概念，說實在反映出很大的現實。

柯志恩今日上午在中廣節目《千秋萬事》中表示，她覺得「藍白合」不太可能了，如果柯文哲的民調只有12%、13%時，「藍白合」或許還有機會。不過，目前為止，柯文哲即使民調只有12%、13%，但為了民眾黨的不分區席次，還是必須站出來選總統，這個是從到尾沒有被改變的。

柯志恩也坦言，她周圍的年輕朋友其實是非常願意給柯文哲機會，其實在台北市長選舉就給柯文哲很多機會，這次總統大選，真的不管柯文哲過去在台北市做得如何，他們就還是認為柯文哲比較具有新的概念，說實在反映出很大的現實。

柯志恩說，侯友宜擔任新北市長，其實淺綠的票是可以吃到的，在南部受到歡迎的程度也非常高，但這是新北市長的角色。必須承認，當侯友宜變成一位總統候選人的時候，選民對他的期待會不一樣，包容度會比較低，要求也會更高，這時如果沒辦法轉變到一個總統候選人的高度，過去講的「侯侯做代誌」到了總統大選，大家會認為那只是一個基本門檻。

柯志恩強調，侯友宜必須在「侯侯做代誌」的態度之外，展現在兩岸、能源議題上的不同高度，否則很難說服藍軍支持者在很多的紛擾之下，再給國民黨一個機會。