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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男遭機長拒載坐商務艙鬧事　時間拖太久惹眾怒挨轟「滾下去」

記者魏有德／綜合報導

大陸一架飛往上海的班機在起飛前狀況頻傳，先是有乘客不適下機延誤起飛時間，後來又出現一名鬧事的男子，讓整班飛機乘客情緒崩潰到極點，於是將矛頭指向這名鬧事男子。在警方出面制止時，一旁乘客一度鼓譟大喊，「滾下去！滾下去！」最終，男子在警方陪同下離開這班飛機，事件也讓這班機足足延誤3個多小時。

▲男子在機上鬧事導致班機延誤起飛引眾怒，被旅客齊聲砲轟「滾下去」。（圖／翻攝微博）

▲男子鬧事導致班機延誤起飛引眾怒，被旅客齊聲砲轟「滾下去」。（圖／翻攝微博，下同）

《上觀新聞》報導，據知情網友透露，這趟航班確實原定21時40分起飛，但因天氣原因導致航班延誤，凌晨0時08分才準備起飛，飛機也已順利推出跑道，然而就在臨近起飛時，一位乘客突感心臟不適，需要下機。秉承著生命第一的原則，航班機長頂著所有壓力，又將飛機開回了登機口，讓這名旅客下機。

同時，班機原先預定降落的機場也從上海虹橋改為浦東機場，此時，一名身穿藍綠色衣服的男子突然開始鬧事，先是在商務艙與機長大吵，機組人員只好尋求航警協助。

▲男子在機上鬧事導致班機延誤起飛引眾怒，被旅客齊聲砲轟「滾下去」。（圖／翻攝微博）

航警到達機艙後，這名男子又遲遲不肯下機，站在艙門前面與航警和機組人員出現新一輪爭執，眼看著時間一分一秒過去，已經延誤接近3小時的旅客們也按捺不住心中怒火，陸續開始有人起身對這名鬧事者惡言相向，甚至與他對罵，旅客們還齊聲喊著，「滾下去！滾下去！」讓這名鬧事者面子越來越掛不住。

據了解，鬧事男子最終在航警的勸阻下離開該班機，事發後只是改簽其他航班，也沒有被警方帶去調查，警方也並未做出拘留的動作，對整起事件也未提供詳細說明。

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