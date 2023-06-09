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台鐵136週年！花蓮站「花東鐵道風情展」　旅客候車可欣賞

▲▼花蓮火車站歡慶鐵路節以及台鐵成立136週年，站前鯨奇廣場舉辦一系列歡慶活動。（圖／台鐵花蓮站提供，下同）

花蓮火車站歡慶鐵路節以及台鐵成立136週年，站前鯨奇廣場舉辦一系列歡慶活動。（圖／台鐵花蓮站提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵公司花蓮火車站歡慶鐵路節以及台鐵成立136週年，6月9日，以「花東鐵道風情」為主題，假花蓮火車站站前鯨奇廣場舉辦一系列歡慶活動。

花蓮作為觀光城市，隨著疫情解封，國內觀光需求大增，今年鐵路節的「花東鐵道風情」展，6月9日起至6月30日一連3週，於花蓮火車站自由通廊及候車區展出，旅客與觀光客經過自由通廊及等候列車時，同時欣賞攝影作品，彷彿身歷其境、悠遊徜徉在詩情畫意的美景中，領略鐵道沿線的花蓮山水風光。另外，隨著新自強號3000型的投入，讓東部運輸的量能大幅提升，藉此能夠吸引更多遊客來花蓮遊玩，在旅途過程中更加的舒適便利。

▲▼花蓮火車站歡慶鐵路節以及台鐵成立136週年，站前鯨奇廣場舉辦一系列歡慶活動。（圖／台鐵花蓮站提供，下同）

邀請花蓮婦女家庭合唱團歌唱表演及非洲鼓演出與民眾一同歡慶台鐵136週年

花蓮有秀麗山景、田園風光及寬闊海景，特別適合鐵道攝影創作。透過不同列車搭配不同的風景，組合出各種美麗風光，候車的民眾不但可以用舒適且不塞車的速度穿山過海、飽覽寶島風光，更可以在鐵道行經的沿路上發現美得像明信片一樣的風景。

台鐵136週年鐵路節慶祝活動於9日上午10點在花蓮車站站前廣場舉行，本次還特別邀請花蓮婦女家庭合唱團帶來一系列的歌唱表演及非洲鼓演出與民眾一同歡慶台鐵136週年，讓來旅遊的民眾帶著愉悅放鬆的心情搭車，充分欣賞鐵道風光。
 

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