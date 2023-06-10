吳怡玎父女涉KY案應迴避司法法制委員會？　曾銘宗：已不能換委員會

▲謝衣鳯、曾銘宗、吳怡玎10日出席國民黨團「新北幼兒園事件檢調已積極偵辦！請勿扭曲抹黑」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）



記者陶本和／台北報導

生技股后康友-KY爆發掏空及炒股弊端，前立委吳光訓利用子女名義買進2000多張康友股票涉嫌炒作，而其女兒為現任立委吳怡玎，被查出在康友暫停交易前出脫376張持股避過損失。對此，外界質疑吳怡玎應迴避司法法制委員會，國民黨團總召曾銘宗10日於記者會上回應此事則表示，已經不能換委員會了。

台北地檢署在2020年偵辦康友-KY掏空案，前立委吳光訓涉嫌以子女的名義大量買賣康友權證，有炒股之嫌，而調查局北機站也兵分多路展開搜索、約談；此外，吳光訓的女兒為現任國民黨立委吳怡玎，也被爆出在康友暫停交易前出脫376張持股，避開損失，也成為檢調調查重點。

對於檢調的相關動作，吳怡玎在2020年底時親上火線說明，強調自己不是股神，也沒有收到任何內線消息，她都願意配合司法調查，期待案情可以早日水落石出。她說，知道要財產申報，辦公室同仁都有提醒，股票應該要乾淨一點，最好留權值股就好，「所以其實我沒有那麼神啦！真的是恰巧！」

不過，由於吳怡玎在本會期留在司法法制委員會，讓外界是否應有所迴避。對此，吳怡玎在10日立法院黨團記者會上被問及此事，則詢問「我們還可以換委員會嗎？」在一旁的曾銘宗則回，「不行，已經不能換委員會了」。