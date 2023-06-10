逾7成民眾支持「行政院負責終身教育」　總統候選人應納入政見

▲逾7成民眾支持，改由行政院層級負責終身教育，並有超過5成贊同總統候選人將終身學習納入政見。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

終身教育越來越受到重視，根據黃昆輝教育基金會今（10日）公布最新調查顯示，7成以上民眾贊成，將終身教育負責單位，由教育部提高到跨部會行政院層級，更有超過半數民眾認為，2024總統大選候選人，應該將終身教育納入政見，顯示民眾普遍認同，國家推動終身教育是最有效投資。

為了解18歲以上民眾對政府終身學習政策意見、個人終身學習的信念與經驗，黃昆輝教授教育基金會在4月27日至5月31日期間，針對各縣市年滿18歲以上民眾，透過網路進行問卷調查，總計獲得有效樣本7487份。

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調查中發現，高達82.2%民眾同意，「終身學習是國民應盡責任」，並有8成受訪者同意「國家推動終身學習是最有效投資」，上述兩個問題，同意比率最高都是23至34歲年齡層，而針對終身學習活動內容，57%和工作有關，其次為53%和生活有關；最符合個人終身學習方式，則是方便的網路課程（57%）。

而針對「負責推動終身教育的單位，由教育部提高到跨部會行政院層級」，高達72.2%表示贊成，另有52%受訪者同意，2024總統大選候選人應該將終身教育納入政見，而對於政府應該優先推動的終身教育政策，「大學開放實體和線上課程」、「企業界成立學習型組織」，都獲得超過5成支持。

▲黃昆輝（圖左）指出，調查顯示終身教育是全民高度共識。（圖／記者許敏溶攝）

黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝表示，終身學習是指一個人在整個人生中，持續學習並強化工作和生活的適應能力，而且聯合國教科文組織從2003年起，就多次強調終身學習對全人類的重要性。

黃昆輝進一步指出，政府推動終身教育，不止教育部業務，也涉及其他不同部會，調查民眾超過7成贊成將終身教育負責單位，由教育部提高到跨部會行政院層級，超過半數民眾認為，2024總統大選候選人應該將終身教育納入政見，歸納出台灣民眾對終身學習政策的共識和信念，是非常珍貴資料，希望可以提供政府施政規劃參考。