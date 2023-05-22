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「台大學長姐」稱封殺經濟系學弟！全場揪疑點酸：太唬爛

辦公室,上班族（示意圖／ETtoday資料照）

▲有人直呼超缺人，根本不可能搞封殺。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台大經濟系學生日前惹出爭議，起因是陳、謝姓學生搭檔參選系學會，政見卻帶歧視性內容。事後，傳出有校友要動用關係封殺，從金融業到科技業都不給任職，還稱要讓二人無法申請國外學校，「身為學長姐，能發揮的正義只能這樣了」。見狀，就有人直笑唬爛，「笑死，4～50歲主管才不在乎這小事」，引發議論。

政見事件炎上後，臉書粉專「黑特帝大」出現一篇公開信，稱這封信是一群校友共撰，「我們是一群在外資與銀行業任職的台大學長姐，目前年紀大約40-50，許多人已是公司主管。在得知你們令人憤怒的競選文宣後，經過一群朋友討論，已經決定會動用自己在公司的影響力，禁止你們未來取得實習與正職機會。」

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校友表示，「我們」指的包含台港兩地的金融機構、科技業任職的學長姐，且多數有取得國外MBA，「目前也有不少人擔任校友招生官，我們已經著手翻譯你們的言論，會轉告其他招生委員會將你們列為不受歡迎名單」，強調會讓兩人無法在金融業、四大會計事務所、科技業、新創公司財務部上班，也申請不了國外學校。

話題掀起PTT八卦板議論，眾人紛紛看笑了，「不要吹牛好嗎？這圈子太大了」、「公開信去匿名社團發，挺有創意的」、「不覺得有這個權利」、「改個名就沒人認識了」、「考公職最好能不收啦」、「全球企業聽你們的？美國總統都沒這能耐」、「四五十歲會用黑特帝大，騙鬼啊」、「騙人沒當過主管？這種騙學生還行」、「真的有權力的會默默封殺，發什麼公開信。」

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