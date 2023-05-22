台大生政見炎上！他搖頭「跟台大無關」：是教養問題

▲台大人才濟濟，往往吸引許多廠商徵才。（圖／記者許敏溶攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

因提出政見充滿歧視性，台大經濟系學會陳姓和謝姓搭檔候選人日前遭炎上。對此，財經粉專「IEObserve 國際經濟觀察」發表看法，「開幼稚難笑下流沒敏感度的笑話，是那些經濟系大一生自己的教養問題，跟台大無關，也跟其他年輕人無關」，也坦言「我自己是覺得，他們就是白目想紅的屁孩。」

財經粉專「IEObserve 國際經濟觀察」21日發文，「當你起手式『現在年輕人』或是『現在台大生』已經XXX，小心自己變成以前討厭的那種邏輯滑坡的老人」，因為開幼稚、難笑、下流、沒敏感度笑話是教養問題，無關台大或其他年輕人，不用開地圖炮，「18歲了就是為自己的北七言行負責，甚至勒令退學都能是個機會教育」，畢竟「樹大有枯枝，人多有白癡。」

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如果對高學歷或名校生有特殊幻想，他覺得這些應該是沒讀過排名前面的學校、或不認識台大生的人，「因為不管是老師、學生、畢業生，在各個學校都會有北七的人，他們能進入台大，不是因為他們都很成熟明事理，只是因為考試和成績分數有過門檻。」

最後「IEObserve 國際經濟觀察」強調，不要覺得台大生都是聰明有禮知書達禮的人，「每個人都是一個個體，有自己對世界的理解和成熟度，讓犯錯的人自己付出代價就好，不要地圖炮到別人。」並在留言處表示，他個人認為那兩個大一生就是白目想紅的屁孩，「這是機會教育，要看台大校方打算怎麼做，要勒令退學殺雞儆猴也有裁決的空間。」

貼文掀起討論，「台大校方的反應才代表台大」、「我覺得蠻悲哀的，學生自治選舉結果所有候選人政見發表都在反串搗亂跟作秀而已」、「不能否認近年來對所謂政治正確的反撲，甚至故意發表歧視言論已經成為趨勢了」、「我反對，近幾年性別歧視和學歷歧視的言論，的確越來越常見，絕對不是個案。」

也有台大生或校友直搖頭，「確實會有影響喔！我們系曾經有人在職場上做了敗壞道德的事情被傳開，後來學弟妹求職多少都受到影響（至少五年以上吧）」、「不太同意，身為現役台大生，近期被其他台大學生的言論各種震驚不已，每見一次就只想著此地不宜久留。」