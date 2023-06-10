屏基迎接創院70周年　辦健康園遊會營造健康城市

▲屏東基督教醫院10日於屏東公園椰林大道，舉辦「健康作伙來園遊會」 。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院迎接創院70周年，今(10)日於屏東公園椰林大道，舉辦「健康作伙來園遊會」，民眾在20個吃喝玩樂攤位中完成四大癌症篩檢、B、C型肝炎篩檢、失智檢測、銀髮體驗，認識語言治療、食物分類、長期照護服務以及免費猴痘疫苗、Covid-19疫苗施打，為自己的健康把關，完成闖關活動還可獲得精美紀念品 吸引400多人參加。

屏基院長吳榮州表示，屏基是健康促進醫院積極在社區與社會扮演健康促進的倡導者與帶動改變的力量；把醫療資源帶入社區推動健康營造，帶動運動、健康飲食風氣，並且重視員工健康管理，檢測體適能、鼓勵社團活動。健檢團隊巡迴村里推廣癌症預防篩檢，為屏東打造健康城市而努力。結合7-ELEVEN門市及社區據點設置智慧健康測量站，打造社區照護公共基礎建設，為民眾做好健康管理。

醫院與百家以上基層診所建立「社區照護網絡」，佈建居家醫療網，合作雙向轉診，分享資訊平台，減少醫療資源浪費；並推展居家醫療整合照護提供患者「居家醫療」、「重度居家醫療」「安寧療護」三階段連續性居家醫療與全人照護，進而銜接衛福部長期照顧服務2.0計畫，提升照護連續性。

這次園遊會特別與屏東縣衛生局推出預防保健防癌篩檢，如乳房攝影行動車、子宮頸抹片檢查、口腔癌篩檢、BC型肝篩檢以及免費猴痘疫苗、Covid-19疫苗施打；同時以遊戲方式推廣居家運動、均衡飲食、糖尿病照護、腎臟病照護、呼吸道疾病照護、高齡模擬體驗、極早期失智檢測等一系列健康促進活動，並且有安寧療護、病人自主權利法、器官捐贈、老人保護宣導，尤其現今高齡社會大家都需要知道的長期照護服務，在寓教於樂中，讓民眾接受正確的健康資訊。

為炒熱現場氣氛，還邀請屏基運動會健康操比賽第一名的輻鐳天使、EMI-電磁干擾樂團、來自那瑪夏的瑪桂絲舞團、11歲的許恩加爵士鼓以及屏東愛樂爵士樂團表演，氣氛熱絡。