大武山下林學校招生園遊會　串聯來義泰武兩鄉...打造林學校品牌

▲林學校招生園遊會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東林區管理處搶先在暑假前的6/10-6/11推出「林學校招生園遊會」，特別開設「山、水、園、林」四大學院，推出精華版15分鐘的原民文化體驗，可以帶著小朋友認識排灣族有關婚姻關係的情柴文化，或是動手製作小米釀、擴香石，還可以踩踩涼快的溪水；而園遊會推出魔法棒集點活動，只要集點成功輕輕一揮魔法棒，就可以獲得林學校獨家的書包喔。



「林學校招生園遊會」推出12種特色攤位，6場故事書分享，4場生態導覽走讀，還有2場林下野餐，要打破學校教育的框架，讓大家可以在輕鬆、有趣的氛圍中學習原住民族的文化知識，一起挖掘學校沒有教的事。

另為響應綠色又永續的旅遊模式，特別在活動現場融入聯合國17項永續發展目標為核心理念，園遊會場地佈置及輸出物皆以廢物進行創意發想並重新利用，或是以大自然素材為主，參與業者也紛紛響應皆不使用一次性包材，期望透過林學校招生園遊會的號召，讓遊客們一起加入守護環境愛護土地的行列。



由林管處主辦的「林後四林山村經濟共好建構計畫」將林後四林平地森林園區作為核心基地，串聯來義鄉及泰武鄉兩鄉業者，攜手打造「林學校」品牌，透過專業工作坊培訓以及優化部落旅遊，以打響兩鄉旅遊品牌知名度為目標；這次的招生園遊會將為未來的山村部落旅遊揭開序幕，更多好玩又有深度的體驗，即將在暑假期間正式推出。