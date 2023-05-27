為33確診孕婦接生寶寶　屏基今辦Covid Angel寶寶聯誼會

▲屏基27日舉辦Covid Angel恩典寶寶聯誼會。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院今(27)日在屏東縣社會福利館舉辦Covid Angel恩典寶寶聯誼會，號召去年在屏基生產的確診產婦帶著新生兒一起回娘家同樂。

去年5月新冠肺炎疫情大爆發，考量孕婦感染新冠肺炎後易產生嚴重併發症或導致死亡，衛生福利部將孕婦列為新冠肺炎的高風險脆弱族群，為保障母嬰健康，屏基受命開設孕產婦、兒童就醫綠色通道，擴充專責病房，將負壓隔離病房改為產房，召集婦產科、小兒科、麻醉科、手術室及新冠肺炎專責病房組成照護團隊。自5月起至12月31日止共收治確診兒童519位、為33位確診孕婦接生。

每一次接生除婦產科醫師、護理師在場，小兒科醫師也必定在一旁待命，因應突發狀況，隨後將新生兒放置於輸送型保溫箱護送到病房採檢PCR核酸檢測，所幸33位新生兒全數陰性，而在疫情嚴峻時期能看見這群Covid Angel平安誕生，再再鼓舞提振醫護人員防疫士氣。

其中有4位孕婦送到屏基急診時，已經來不及轉入手術室，瞬間急診急救室變產房，聽到嬰兒的哭聲，縱使是已經有多年經驗的急診室護理師也不禁紅了眼眶，迎接新生命所帶來的巨大幸福感，與以往搶救生命的感動完全不同，超級療癒。

正常情況下，當孕婦自然生產時，胎盤會隨著胎兒產出自動排出體外，婦產科主治醫師吳蘭香接生時就遇到確診產婦的胎盤遲遲不脫落，正猶豫是否要推進手術房緊急手術，吳醫師靈機一動向上帝禱告祈求，沒想到胎盤應聲脫落，讓醫療團隊鬆了一口氣。

確診產婦住院期間無法與新生兒母嬰同室，爸爸媽媽住在負壓隔離病房，新生兒則在新生兒中重度病房，直到父母出院解隔才能相聚。這段日子則由護理師暫代母職24小時照顧給予餵奶、洗澡、換尿布、哭了給拍拍，爸媽只能透過手機視訊和孩子見面，一解思念。

這次Covid-19新生兒恩典寶寶回娘家，屏基復健科依據寶寶6個月至1歲的年齡，設計促進兒童動作、語言發展的活動，像是運用繪本共讀讓家長了解如何幫助孩子表達與理解的發展；運用五感知覺發展讓孩子學習探索環境與遊戲，也期盼藉此機會讓父母們分享照顧技巧以提升其心理支持，藉由這次活動學到多元的幼兒活動與衛教，增進育兒相關知能。