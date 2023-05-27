　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

為33確診孕婦接生寶寶　屏基今辦Covid Angel寶寶聯誼會

▲屏基27日舉辦Covid Angel恩典寶寶聯誼會 。（圖／屏基提供）

▲屏基27日舉辦Covid Angel恩典寶寶聯誼會。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院今(27)日在屏東縣社會福利館舉辦Covid Angel恩典寶寶聯誼會，號召去年在屏基生產的確診產婦帶著新生兒一起回娘家同樂。

▲屏基27日舉辦Covid Angel恩典寶寶聯誼會 。（圖／屏基提供）

▲屏基27日舉辦Covid Angel恩典寶寶聯誼會 。（圖／屏基提供）

去年5月新冠肺炎疫情大爆發，考量孕婦感染新冠肺炎後易產生嚴重併發症或導致死亡，衛生福利部將孕婦列為新冠肺炎的高風險脆弱族群，為保障母嬰健康，屏基受命開設孕產婦、兒童就醫綠色通道，擴充專責病房，將負壓隔離病房改為產房，召集婦產科、小兒科、麻醉科、手術室及新冠肺炎專責病房組成照護團隊。自5月起至12月31日止共收治確診兒童519位、為33位確診孕婦接生。

每一次接生除婦產科醫師、護理師在場，小兒科醫師也必定在一旁待命，因應突發狀況，隨後將新生兒放置於輸送型保溫箱護送到病房採檢PCR核酸檢測，所幸33位新生兒全數陰性，而在疫情嚴峻時期能看見這群Covid Angel平安誕生，再再鼓舞提振醫護人員防疫士氣。

其中有4位孕婦送到屏基急診時，已經來不及轉入手術室，瞬間急診急救室變產房，聽到嬰兒的哭聲，縱使是已經有多年經驗的急診室護理師也不禁紅了眼眶，迎接新生命所帶來的巨大幸福感，與以往搶救生命的感動完全不同，超級療癒。

正常情況下，當孕婦自然生產時，胎盤會隨著胎兒產出自動排出體外，婦產科主治醫師吳蘭香接生時就遇到確診產婦的胎盤遲遲不脫落，正猶豫是否要推進手術房緊急手術，吳醫師靈機一動向上帝禱告祈求，沒想到胎盤應聲脫落，讓醫療團隊鬆了一口氣。

確診產婦住院期間無法與新生兒母嬰同室，爸爸媽媽住在負壓隔離病房，新生兒則在新生兒中重度病房，直到父母出院解隔才能相聚。這段日子則由護理師暫代母職24小時照顧給予餵奶、洗澡、換尿布、哭了給拍拍，爸媽只能透過手機視訊和孩子見面，一解思念。

這次Covid-19新生兒恩典寶寶回娘家，屏基復健科依據寶寶6個月至1歲的年齡，設計促進兒童動作、語言發展的活動，像是運用繪本共讀讓家長了解如何幫助孩子表達與理解的發展；運用五感知覺發展讓孩子學習探索環境與遊戲，也期盼藉此機會讓父母們分享照顧技巧以提升其心理支持，藉由這次活動學到多元的幼兒活動與衛教，增進育兒相關知能。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／作家林文月辭世！　連辦：連戰跟連方瑀非常哀痛
搶房產！李坤城兒嗆「等著被法拍」　網2點逆風挺林靖恩
黃仁勳向台大生喊話：Run！　「追逐獵物否則會被當食物」
飛機71樓高空「開著門降落」！男乘客最重關10年　座位宣告停
YouTube宣布「限時動態」下月走入歷史
10歲開始照顧媽媽！日男長照20年理智線斷了　母被狂揍慘死
快訊／李坤城兒「林靖恩精神不穩」：怕爸的收藏被破壞殆盡！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為33確診孕婦接生寶寶　屏基今辦Covid Angel寶寶聯誼會

台塑企業暨王詹樣公益信託藝文下鄉　兒童劇團嘉義太保演出

認同自我！　花蓮市長魏嘉彥邀請清潔隊看《做工的人》

侯友宜5／28屏東鄉親見面會　蘇清泉屏東之友會架大型看板支持

守護家園的後盾　南消119民治備援中心大升級

中嘉學院攜手基隆七堵國小　學子體驗節目製播表達想法

藝人黑面帶領綜藝團入監表演　暖心撫慰收容人思親之情

TTE台北旅展行銷桃園＋世客博　樂遊桃園展攤打卡送好禮

百萬冠軍茶出爐！坪林全億茶行努力25年　首奪新北包種茶王

新北擴建智慧站牌、候車亭　超過8成6公車族有感

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

男買冰炫風要求不攪拌　自備電鑽DIY完美融合！

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

為33確診孕婦接生寶寶　屏基今辦Covid Angel寶寶聯誼會

台塑企業暨王詹樣公益信託藝文下鄉　兒童劇團嘉義太保演出

認同自我！　花蓮市長魏嘉彥邀請清潔隊看《做工的人》

侯友宜5／28屏東鄉親見面會　蘇清泉屏東之友會架大型看板支持

守護家園的後盾　南消119民治備援中心大升級

中嘉學院攜手基隆七堵國小　學子體驗節目製播表達想法

藝人黑面帶領綜藝團入監表演　暖心撫慰收容人思親之情

TTE台北旅展行銷桃園＋世客博　樂遊桃園展攤打卡送好禮

百萬冠軍茶出爐！坪林全億茶行努力25年　首奪新北包種茶王

新北擴建智慧站牌、候車亭　超過8成6公車族有感

嚐道地新加坡料理、厚實Q彈國宴板條！公開5樣頭份必吃美食清單

汪小菲力挺大S「她是個好人」！突聲援前妻：她不能被你們說成這樣

快訊／作家林文月在美辭世　連辦：連戰跟連方瑀非常哀痛

遛狗沒用牽繩！害愛犬被撞死「騎士變植物人」　飼主下場曝光

薪水沒3萬！同事互相討拍「被公司禁止」　她納悶：為何不能談

賺11％殖利率！　2檔航運股下周填息秀受矚目

為33確診孕婦接生寶寶　屏基今辦Covid Angel寶寶聯誼會

愛河市集回來了！120家特色餐飲+原創手作　高雄人周末還不逛爆

遭棄養在路邊...比特犬第一次有「自己的床」　疑惑反應讓人哭了

連續PO文開罵許藍方！　美女律師揭醫師娘委屈：哪個元配可以忍

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

地方熱門新聞

黑面帶領綜藝團入監表演　暖心撫慰收容人

學童喝牛奶腹痛送醫　謝國樑探視回應

南警機智助毛小孩平安返家

西螺警獲全國模範警察　謝太平媽祖神恩

嘉義湖仔內夜市彌陀夜市對決

大霧鎖金門！百人受困怒吼：我要回家

南消119民治備援中心大升級

毛小孩受驚躲入山中　動保員與愛心人士攜手尋回

屏高中生闖美奪世界機器人大賽金牌

消防小小兵救災救護我最行

中市府物調券第二天兌換順利

陳建仁視察桃機　蘇俊賓爭取添購機捷列車

解決大溪塞車噩夢　市議員提「解方」

7萬支保特瓶做賽衣　太魯閣馬拉松報名開跑

更多熱門

相關新聞

武漢出現罕見「鏡面人」寶寶 百萬分之一機率「內臟左右相反」

武漢出現罕見「鏡面人」寶寶 百萬分之一機率「內臟左右相反」

武漢一間醫院近日接生一名罕見的「鏡面人」寶寶，這名寶寶的心臟、脾臟位於身體右側，肝臟則位於左側，與一般人的臟器位置相反。經過5天的照護，寶寶父親昨（25）日抱著小男嬰和妻子順利出院，同時向醫護團隊的悉心照料表示感謝，這才讓這名百萬分之一機率才會出現的「鏡面寶寶」被外界知曉。

雙寶發燒「一堆症狀」卻快篩陰　醫3分鐘揪元兇

雙寶發燒「一堆症狀」卻快篩陰　醫3分鐘揪元兇

把自己當寶寶「胖貓愛躺餐椅」

把自己當寶寶「胖貓愛躺餐椅」

鼓勵長者接種疫苗　彰化縣送500元禮券

鼓勵長者接種疫苗　彰化縣送500元禮券

他確診5次！　醫：真正天選之人

他確診5次！　醫：真正天選之人

關鍵字：

屏東基督教醫院屏基新冠肺炎嬰兒回娘家

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

李坤城兒怒控「林靖恩5行徑」

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

台灣洗腎率世界第1！營養師揭6大護腎妙招

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

世新女大生校內墜樓！送醫搶救中

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面