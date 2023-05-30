「驛起響愛」10週年　園遊會6／3登場！持續善的力量與愛的精神

▲由國畫老師親自手繪的精美國畫手繪扇，將於6月3日在安慶國小立攤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

由雲林虎尾驛發起，一群有愛也有行動力的夥伴舉辦「驛起響愛公益園遊會」，今年邁向第10屆在6月3日於虎尾的安慶國小熱鬧舉行。10年，從個位數邁向十位數，見證了時間的價值，也見證了一群有愛的人堅持做公益的決心和毅力。理事長吳麗春邀請愛心民眾，認購愛心攤位、園遊劵，購物拚經濟、消費做愛心。

驛起響愛公益行動，從最初幾個小而美的攤位萌芽，逐年吸引越來越多有愛心且願意以公益行動回饋社會的個人、店家、廠商加入，主辦單位從做中學，慢慢的累積經驗，也順應環境的變遷做出調整和改變，長久經營募人又募心。歷年募得的款項捐贈各類慈善團體，有育幼院、照顧發展遲緩兒、獨居老人的慈善團體、或是支持長期照顧身心障礙等弱勢族群的機構。

今日宣傳記者會理事長吳麗春、虎尾鎮長丁學忠、鎮代會主席林嘉弘及現場貴賓一起手沖「花甲文青蔗香咖啡」及「一等涼蔬果汁」，期待能籌措盈餘超過100萬元及超過60個愛心攤位。目前僅40攤響應，距離目標還有一段距離。邀請愛心民眾，認購愛心攤位、園遊劵，購物拚經濟、消費做愛心。

主辦單位表示，因大家的貢獻、付出才得以讓社會上善與愛的力量被看見，而夥伴間的信任、鼓勵和扶持，更是激勵公益行動持續的力量，都說一個人可以走很快，但是一群人可以走很久，期盼我們手拉著手，一步一腳印扎實且無悔地走在這條愛的道路上，期待有一天，影響更多人一起持續關注社會公益，讓善的力量，愛的精神持續。

驛起響愛協會理事長吳麗春說明，今年活動希望能幫忙兩個單位，一是若瑟醫院沐浴車公益基金，幫助長期臥床者可以安心在家「澡」到幸福、遇見愛。二為雲林家扶兒少、失能者找到幸福，也更直接的幫助到需要支持的弱勢家庭。邀大家一起認購攤位，每攤3000元、認購園遊劵每張100元。即日起一次購500元送水果冰棒，購2000元即贈驛起響愛衣服一件。

▲一等涼蔬果汁一起在6月3日於安慶國小驛起響愛公益園遊會立攤，好喝健康又消暑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）