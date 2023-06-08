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解封第一個暑假！慈大近兩百學生走出舒適圈　心懷感恩關懷社會

▲解封後第一個暑假 慈大近兩百學生走出舒適圈，走入偏鄉跨出國界服務。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲解封後第一個暑假 慈大近兩百學生走出舒適圈，走入偏鄉跨出國界服務。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

迎接解封後的第一個暑假，慈濟大學暑期志願服務出隊共有10支隊伍參與學生高達170位，從花蓮原住民部落小學到馬來西亞中學、幼兒園，今年更首次到美國進行華語教學服務，出隊前由慈濟大學何昆益主任秘書親自授旗，並鼓勵同學們走出舒適圈，壯遊國際，用大愛、感恩來關懷國際和社會。

今年暑假期間，慈大出隊的十支學生服務團隊包括有「原起希望，醫起飛揚」東海岸服務列車、公衛系「衛了部落」、2023年「永續致富 樂學家源」學習營、水源國小家庭教育假日學校、社工系偏鄉服務隊、人本醫療社松浦文化健康營、海外華語教育暨服務志工、台馬微光教育志工隊吉打分隊、台馬交流志工服務檳城分隊、馬來西亞教育希望共學服務方案等。服務團隊中有歷史悠久的人醫社，人醫社自2016年開始到松浦服務，主要服務對象為松浦里滿自然部落長者。

▲解封後第一個暑假 慈大近兩百學生走出舒適圈，走入偏鄉跨出國界服務。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲出隊前由慈濟大學何昆益主任秘書親自授旗。

即將邁入第八年，來自不同科系的社員們，透過交流，將各系不同的專業知識，共同籌畫成各項活動帶給長者，包括有衛教知識、義診、手做等，人醫社蔡宗祐說：「服務對我來說就是我很喜歡做，做了就很快樂的事情。」今年出隊還適逢當地豐年祭，當地長者特別邀請人醫社參加，也讓隊員們特別期待。

由東語系何昆益老師和國際學院呂佩珊老師，帶領華語學程的學生到慈濟美國芝加哥分會、紐約分會和洛杉磯分會進行華語教學和推廣慈濟人文，參加的學生主要為兒家系修習幼兒華語學程的同學。兒家系吳育綺同學表示，要出國前要先把自己準備好，包括加強英語能力，準備教案等，還要介紹台灣不同的文化，希望將所學的班級經營與華語教學能力運用在實際的教學中，並推廣中華文化及慈濟人文精神。

慈濟大學鼓勵學生貢獻所學服務他人，7日頒發去年服務學習績優團隊，包括有兒家系特教志工隊、LAQI課輔陪伴志工隊、人本醫療社松浦出隊。

LAQI課輔陪伴志工隊為人發心系在佳民國小的課輔和陪伴志工，每星期一至星期五平均每天有七位大學生會到佳民國小進行服務，陪伴時間根據需求為一到三個小時，人發心2年級包芠菱同學，這學期每周兩天的時間從人社院到佳民國小，包芠菱說：「其實不只是我們陪伴小朋友，小朋友也會關心我們，透過服務感受到自己的價值。」

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