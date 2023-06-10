陸小三同款「洋裝」半天飆賣2000件　店家憂「後續遭大量退貨」

▲因「牽手門」事件爆紅的同款連身洋裝在電商平台上吸引不少消費者下單購買。（圖／翻攝淘寶）

記者魏有德／綜合報導

大陸中石油旗下寰球工程項目管理（北京）有限公司的執董兼總經理胡繼勇近日被爆出與疑似「小三」的女子利用出差空檔牽手逛街，兩人親密舉動引起網友關注，兩人也因此事件先後遭公司停職調查。事件爆發後，不僅這名女子的私生活陸續被扒出，就連她身穿的那件洋裝也意外爆紅，半天內就狂售2000件，還被取了一個不雅的名稱「免職裙」。

▲大陸國企中石油旗下高管疑似帶小三逛大街被街拍客拍下。（圖／翻攝頂端新聞）

《極目新聞》報導，兩人牽手逛街的視頻（影片，下同）、照片仍在網路上瘋傳。在網友的「挖掘」下，視頻女主角董某槿的同款連衣裙（洋裝）在電商平台被找到，隨後這條連衣裙一度登上淘寶熱搜榜第一。

有一名販售同款洋裝的電商老闆表示，前天（7日）中午開始，各種朋友開始在各種渠道找到我，問我，這是你們家的？裙子嗎？火了！很多老客戶，也在淘寶上給我們發消息，這條裙子上熱搜了！

人流一下子湧入了我們的淘寶店，「不到半天，這條裙子賣出去了2000多條！我拿著手機

的手都在抖。」

這名老闆透露，一度懷疑這條裙子是否真的為購買者喜歡，也擔心後期會遭遇大批量退貨，更加生氣的是，有一些人在給裙子貼著一些不堪入目的標籤，「我怕別人說我在蹭流量。可這條裙子真的是我們原創的裙子，我們做了很多被大家喜歡的裙子，我們的面料，我們的剪裁，不能百分百完美，也盡量在做到能力範圍內的最好。」

透過店家的電商網頁也可以發現，這件洋裝已經成為「鎮店之寶」，店家還公告稱，「兩年前的款式，突然爆單，謝謝大家，不過還請理性消費。」