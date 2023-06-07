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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國企高層牽小三被免職！她性感私照曝光　女網友驚嘆：愛了

▲▼陸國企高層牽小三被免職　她性感私照曝光　女網友驚嘆：愛了。（圖／翻攝微博）

▲胡繼勇、董思槿。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸中石油集團旗下寰球工程項目管理（北京）有限公司的執董兼總經理胡繼勇，因當街牽小三被拍到，遭免職並接受公司核查。對此，有網友發現，董姓小三20多歲，碩士畢業進入中石油集團工作後，時常公開分享購買精品、住旅館及性感照等，直呼「明人不說暗話，這顏值沒人能頂得住」。

綜合陸媒報導，董姓小三本名董思槿，2021年中國石油大學碩士畢業後進入中石油集團工程有限公司北京項目管理分公司工作，2022年被調到胡繼勇的子公司，與胡繼勇、胡繼勇的妻子一起共事。

▲▼陸國企高層牽小三被免職　她性感私照曝光　女網友驚嘆：愛了。（圖／翻攝微博）

▲▼胡繼勇被拍到在接上牽手董思槿後，遭到免職調查董思槿。（圖／翻攝微博）

▲▼陸國企高層牽小三被免職　她性感私照曝光　女網友驚嘆：愛了。（圖／翻攝微博）

網友發現，董思槿時常在微博炫富，包括花費240萬元人民幣（約1036萬元新台幣）購買精品包及保養品、將蒂芬妮的鑽戒三款包色、入住每晚要價萬元人民幣的飯店，以及炫耀每天都可以4點半就下班等。

此外，董思槿因熱愛運動、健身，也時常透過微博，公開分享好身材及藝術類型的性感照，事發後董思槿雖將貼文、照片刪除或隱藏，但早已被網友備份。

網友看完紛紛留言，「這…是個男人也頂不住啊」、「女人都扛不住啊，又白腿又長」、「我一個人女人都愛了」、「我一個女的都被她搞得把持不住了，好想上去啃她脖子」、「長的一般，但是身材很好，風情嫵媚，我一個女人都抵擋不住，別說男的」。

▼董思槿微博圖文如下。（圖／翻攝微博）

▲▼陸國企高層牽小三被免職　她性感私照曝光　女網友驚嘆：愛了。（圖／翻攝微博）

▲▼陸國企高層牽小三被免職　她性感私照曝光　女網友驚嘆：愛了。（圖／翻攝微博）

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