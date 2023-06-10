威士忌下肚還騎共享機車！酒駕累犯一關鍵動作被逮　拒測下場慘了

記者邱中岳／台北報導

北市松山警分局在巡邏時，發現1名騎士轉彎沒打方向燈，立刻上前攔查，聞到濃厚酒氣要求騎士朝酒精檢知器快篩，出現反應後立刻坦承有酒駕，警方還查出他是酒駕累犯，當天騎乘的共享機車也未依規定配備「酒精鎖」，全案後續依照相關規定將人帶回派出所偵訊。

警方調查，31歲的吳姓男子在2日凌晨4時許，騎乘共享機車返家，卻因右轉沒打方向燈被警方攔查，警方立刻聞到濃厚酒味，經過酒精檢知器初步快篩，確認出現酒精反應，但是吳姓男子當場拒絕酒測。

吳姓男子坦承，當天在朋友家喝了1杯威士忌加上冰塊，所以以為沒有事才會騎車返家，且他曾經有酒駕違規紀錄，騎乘時車輛沒有依規定配戴「酒精鎖」(配備車輛點火自動鎖定裝置)，警方也當場將人帶回派出所。

警方現場將吳男所騎乘的共享機車查扣，且依照「未使用方向燈」、「不依規定駕駛配備車輛點火自動鎖定裝置之車輛」及「拒絕接受酒精濃度檢測」開立罰單，恐將面臨最重30萬罰鍰及吊銷駕照。

警方指出，配備車輛點火自動鎖定裝置(又俗稱酒精鎖)，主要係提供有酒駕前科的民眾，在駕駛之前可以透過呼氣分析是否有酒精反應，如有酒精反應就會鎖住點火系統。

▲酒駕累犯騎共享機車，沒有酒精鎖又拒測，慘被扣車開單。（圖／記者邱中岳翻攝）

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