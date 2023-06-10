高雄警凌晨鳴笛追酒駕　路口遭小黃撞倒「右手骨折」送醫

▲高雄警凌晨鳴笛追酒駕，路口遭小黃撞倒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市苓雅分局成功路派出所一名王姓員警(31歲)今(10日)凌晨4時26分許於中華四路與四維四路發現疑似酒駕自小客車，當即開啟警示燈、鳴笛上前攔查，不料卻意外遭另輛計程車撞上，導致王員全身多處擦挫傷、右手骨折，經送醫治療後無生命危險。事後警方也循線逮獲拒檢的酒駕駕駛張男(28歲)，全案依違反道路交通管理處罰條例開罰。

據了解，當時王員騎車執行巡邏勤務，於中華四路與四維四路口發現一輛自小客車行徑可疑，疑似酒駕，立即開啟警示燈攔查，惟該車拒不配合、加速逃離，王員當下立即鳴笛尾隨，伺機攔查，不料卻於4時28分在仁愛二街與新田路口遭楊男(66歲)駕駛計程車撞上，王員當場倒地，右手臂骨折、全身多處擦挫傷，幸送醫後無生命危險。

事後警方循線於今早7時在自強路查獲該輛可疑自小客，駕駛張男被逮時全身還散發酒氣，警方依規定檢測後，發現其酒測值達0.14mg/L，後續將針對其不遵守道路交通號誌、未依規定使用燈光、蛇行危險駕駛等部分共舉發10件開罰，另外張男拒檢也可處新台幣1萬以上、3萬以下罰鍰，並吊扣駕照6個月。