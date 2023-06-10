　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄警凌晨鳴笛追酒駕　路口遭小黃撞倒「右手骨折」送醫

▲▼高雄警凌晨鳴笛追酒駕，路口遭小黃撞倒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄警凌晨鳴笛追酒駕，路口遭小黃撞倒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市苓雅分局成功路派出所一名王姓員警(31歲)今(10日)凌晨4時26分許於中華四路與四維四路發現疑似酒駕自小客車，當即開啟警示燈、鳴笛上前攔查，不料卻意外遭另輛計程車撞上，導致王員全身多處擦挫傷、右手骨折，經送醫治療後無生命危險。事後警方也循線逮獲拒檢的酒駕駕駛張男(28歲)，全案依違反道路交通管理處罰條例開罰。

據了解，當時王員騎車執行巡邏勤務，於中華四路與四維四路口發現一輛自小客車行徑可疑，疑似酒駕，立即開啟警示燈攔查，惟該車拒不配合、加速逃離，王員當下立即鳴笛尾隨，伺機攔查，不料卻於4時28分在仁愛二街與新田路口遭楊男(66歲)駕駛計程車撞上，王員當場倒地，右手臂骨折、全身多處擦挫傷，幸送醫後無生命危險。

事後警方循線於今早7時在自強路查獲該輛可疑自小客，駕駛張男被逮時全身還散發酒氣，警方依規定檢測後，發現其酒測值達0.14mg/L，後續將針對其不遵守道路交通號誌、未依規定使用燈光、蛇行危險駕駛等部分共舉發10件開罰，另外張男拒檢也可處新台幣1萬以上、3萬以下罰鍰，並吊扣駕照6個月。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／女四肢瘀青暴斃！　4女信徒遭移送
蔡阿嘎消失6天！　二伯終於吐近況
豬哥連續性騷2秘書　當庭無恥問：很爽齁！
專家示警！　梅雨季「最糟時期」來臨
幼兒園供「簽名同意用藥單」　家長打臉：沒有委託餵巴比妥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆體育活動中心拆除屋頂突倒塌...工人跳樓輕傷　市府勒令停工

為信教遷居台中！女疑「借竅驅魔」全身瘀青詭亡　家屬曾勸勿迷信　

快訊／台中女四肢瘀青暴斃！疑邪教驅魔害命　4女信徒遭移送

爌肉飯客滿等太久…男暴怒砸店！被警壓制在地還嗆：一定告你們

內湖警查案...男手機簡訊露餡　國貿商藏槍彈被逮辯：純收藏而已

國3南下278.5K梅山路段火燒車...燒剩骨架　雲林嘉義消防連手滅火

高雄警凌晨鳴笛追酒駕　路口遭小黃撞倒「右手骨折」送醫

威士忌下肚還騎共享機車！酒駕累犯一關鍵動作被逮　拒測下場慘了

幼兒園供「簽名同意用藥單」　家長打臉：問題是沒有委託餵巴比妥

前國際拳手追愛到苗栗　台女怕被打拒絕！他跟蹤騷擾被判刑

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

老婆吃完鱈魚香絲頭痛　老公下秒狂嗑撞到頭XD

郭雪芙曾被「耳邊私語」性騷擾　廣告濕身感受色眼神「反映被冷處理」

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

基隆體育活動中心拆除屋頂突倒塌...工人跳樓輕傷　市府勒令停工

為信教遷居台中！女疑「借竅驅魔」全身瘀青詭亡　家屬曾勸勿迷信　

快訊／台中女四肢瘀青暴斃！疑邪教驅魔害命　4女信徒遭移送

爌肉飯客滿等太久…男暴怒砸店！被警壓制在地還嗆：一定告你們

內湖警查案...男手機簡訊露餡　國貿商藏槍彈被逮辯：純收藏而已

國3南下278.5K梅山路段火燒車...燒剩骨架　雲林嘉義消防連手滅火

高雄警凌晨鳴笛追酒駕　路口遭小黃撞倒「右手骨折」送醫

威士忌下肚還騎共享機車！酒駕累犯一關鍵動作被逮　拒測下場慘了

幼兒園供「簽名同意用藥單」　家長打臉：問題是沒有委託餵巴比妥

前國際拳手追愛到苗栗　台女怕被打拒絕！他跟蹤騷擾被判刑

《蘇丹的復仇》搶佔中東市場　遊戲產業年增速20％吸引陸廠商投入

基隆體育活動中心拆除屋頂突倒塌...工人跳樓輕傷　市府勒令停工

親子伴讀、藝術展演放大居住幸福感！「鳳鳴欣苑」打造人文建築新標竿

老江「紅茶牛奶」必點　高雄市長力推8家經典紅茶「一喝上癮」

都會菁英首選精品宅「博愛賦御」擁中正區絕佳機能及無限前景

高雄新建社宅僅1處蓋好　民眾批「真的太慢」

鋪上半熟鴨蛋與滿滿鮮蚵！花蓮浮誇系滷肉飯　每日限量晚來吃不到

寶可夢四天王「作弊過程」全被錄…官方懲處出爐網怒：遲到禁更久

為信教遷居台中！女疑「借竅驅魔」全身瘀青詭亡　家屬曾勸勿迷信　

快訊／台中女四肢瘀青暴斃！疑邪教驅魔害命　4女信徒遭移送

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

社會熱門新聞

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

男大生硬上喝醉女同學！震醒閨蜜問：能試試嗎

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

台南保母虐嬰「腦出血+癲癇」　父控：2歲還不會站

新北某托嬰中心「暴力換尿布」　社會局回應了

千人送行四海劉德華　這女人頻拭淚

苗栗國1深夜大貨車追撞　回堵1公里

徐巧芯收逆名花束　辦公室主任提告

5億高中生畢業了！今獲頒證書、大學錄取紅榜

童疑被虐死　鄰：深夜傳怒吼、哭聲

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

幼兒園師用藥情況曝　園長孩子也驗出巴比妥

更多熱門

相關新聞

威士忌下肚還騎共享機車！酒駕累犯拒測下場慘

威士忌下肚還騎共享機車！酒駕累犯拒測下場慘

北市松山警分局在巡邏時，發現1名騎士轉彎沒打方向燈，立刻上前攔查，聞到濃厚酒氣要求騎士朝酒精檢知器快篩，出現陽性反應後立刻坦承有酒駕，但是當天騎乘的共享機車又沒有配備「酒精鎖」，也依照相關規定將人帶回派出所偵訊。

南高雄市中心在苓雅　高雄最貴、最保值都在這

南高雄市中心在苓雅　高雄最貴、最保值都在這

沙子煮咖啡　高雄「拿鐵風格節」登場

沙子煮咖啡　高雄「拿鐵風格節」登場

高雄警分局嫌犯「頸有勒痕」送醫

高雄警分局嫌犯「頸有勒痕」送醫

高雄神秘善人又出手！砸7萬買粽子送弱勢童

高雄神秘善人又出手！砸7萬買粽子送弱勢童

關鍵字：

高雄酒駕骨折

讀者迴響

熱門新聞

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

起底無尊20歲照片帥炸！

餵藥案5被告全交保「太妙了」！

郭采潔登台「胸部掉到腰」驚奇畫面被拍！

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

精品LINE貼圖＋桌布免費下載　

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

阿嬌離婚3年「路邊親臉」　對象起底是女版陳冠希

機車天天擋出入口！店家求讓道「收1回信傻眼了」

水溝撈起粉紅毛球　浮現夢幻斑紋

沒有海鮮！國人「10大食物過敏原」　第1名幾乎天天吃

趙建銘胞弟趙建勳病逝！疑動脈瘤破裂　醫揭危險訊號

震撼！新光金總經理吳欣儒請辭

更多

最夯影音

更多
18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆
朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面