史上最大「檢察官出走潮」！才半年就32人離職　法務部回應了

▲史上最大「檢察官出走」32人離職、23人退休，法務部回應了。（圖／記者劉昌松攝）

記者趙蔡州／綜合報導

每年8、9月是固定的司法官統一調動時期，過去時有耳聞檢察官趁異動期轉換跑道，今年已確定有15名檢察官將轉任法官，另有17名檢察官決定辭職到民間工作，半年就有32人出走，創史上新高。對此，法務部9日表示，深知檢察官工作負擔沉重，已積極爭取相關資源，改善檢察工作環境。

有主任級檢察官指出，各行業都會有職務異動或跳槽消息，但檢察界近年因工作環境變化，雖然行政部門一直喊會協助減輕案量壓力，實際上各地檢署收案量頻創新高，加上地檢署調陞高檢署管道改為二年制、三年制的歷練途徑，期滿還是要回地檢署擔任陽春檢察官，讓不少人看不到職涯的未來而感到無力。

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主任級檢察官指出，檢察官出走潮的出現，從2022年有25名檢察官申請轉任法官，還有明星級二審檢察官、主任檢察官選擇轉行當律師就可看出端倪，雖然離職的人都說是因生涯規劃，想嘗試新的挑戰，但看在同僚眼裡，都能感受到他們對工作環境的失望。

法務部長蔡清祥2022年曾說會尊重、祝福要離開的人，但更要珍惜願意留下來奮鬥的檢察官們，「因為他們不隨波逐流，不追求金錢權位」，但這一席話顯然沒有起到安慰作用，2023年1月至今就有15名檢察官轉任法官、17名決定辭職到民間工作，半年就有32人出走，創史上新高，加上23人退休，今年至少會多出55名檢察官缺額。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

對此，法務部9日表示，檢察官為法治國之守護人及公益代表人，負有偵查犯罪、實行公訴、監督裁判及實現國家刑罰權之任務。全體檢察官在院部資源不對等、犯罪案件增加、偵查面臨嚴峻挑戰之際，仍兢兢業業，堅守工作崗位，本部表達最高的感謝與敬意。

法務部深知檢察官工作負擔沉重，已積極爭取相關資源，在制度面、法規面、行政面，為改善檢察工作環境而努力，目前已向行政院提出「因應司法改革中程人力補充計畫」，分4年請增預算員額600人獲准，輔助人力逐年增加，以減輕檢察官工作負擔。

法務部因應行政院「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」專案，併行提出進用檢察官助理100人政策，強化偵查輔助人力，使檢察官得以集中能量偵辦重大案件，避免過量之電信詐欺案件影響偵查量能，也將繼續積極向行政院請增人力、經費，並研議修正配套法規，以使檢察官助理機制入法化，厚實偵查團隊戰力。

▲法務部提出增訂洗錢防制法，今年5月19日立法院已三讀通過。（圖／記者吳銘峯攝）

有鑑於任意提供帳戶供詐欺集團使用的幫助詐欺類型案件快速成長，成為電信網路詐欺案件數量大幅增加的原因，為降低人頭帳戶幫助詐欺案件的數量，並完善法律規範，從人頭帳戶端阻斷詐欺集團不法金流源頭，進而減少詐欺案件，減輕檢察官之工作負擔，法務部提出增訂洗錢防制法第15條之1收集帳戶罪及第15條之2無故提供他人帳戶罪，於112年5月19日經立法院三讀通過後，隨即於6月1日、5日、7日密集舉辦三場新法說明會，並研擬相關辦案指引、書類例稿供檢察官辦案參考及使用。

法務部指出，為協助減輕檢察官案件負荷及偵訊勞費，未來將加強運用「案件審查中心」、「試行調解中心」等任務編組，讓再議案件減少發回、檢察書類簡化，並推行輕微案件之內勤人犯以視訊訊問不解送等。

法務部表示，將持續活絡檢察機關人事歷練、升遷機制，積極請增員額、經費，完善合理工作環境，以有效調節檢察人力，使辦案經驗豐富之優秀檢察官無後顧之憂，本於初衷發奸摘隱，共同為守護人民權益及捍衛國家社會之公平公正努力。