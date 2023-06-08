　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

史上最大檢察官出走潮　32人辭職「轉法官當律師」23人退休

▲▼ 法務部外觀。（圖／記者劉昌松攝）

▲法務部所屬各檢察機關今年有32人異動轉任法官或辭職去當律師。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

每年8、9月是固定的司法官統一調動時期，過去時有耳聞檢察官趁著異動期轉換跑道，今年(2023年)已經確定有15名檢察官將轉任法官，但讓檢察界驚訝的是，截至目前另有17名檢察官決定辭職到民間工作，其中包含至少5名主任檢察官在內，有不少是各類案件的辦案高手，半年就有32人出走，創史上新高。若再加上即將退休的資深檢察官，今年至少會有55名檢察官缺額。

有主任級檢察官指出，各行業都會有職務異動或跳槽消息，但檢察界近年因工作環境變化，雖然行政部門一直喊著會協助減輕案量壓力，實際上各地檢署收案量屢創新高，加上地檢署調陞高檢署的管道改為二年制(二專生)、三年制(三專生)的歷練途徑，期滿還是要回地檢署擔任陽春檢察官，讓不少人覺得走到底還是一樣的工作，看不到職涯的未來而感到無力。

▲▼徐弘儒 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲徐弘儒曾任台東、橋頭、高雄三地檢署發言人。（資料照／記者陳宏瑞攝）

其實檢察官出走潮，從2022年有25名檢察官申請轉任法官，還有明星級二審檢察官、主任檢察官選擇轉行當律師就可看出端倪，雖然離職的人都說是因生涯規劃，想嘗試新的挑戰，但看在同僚眼裡，都能感受到他們對工作環境的失望，當時法務部長蔡清祥說尊重要離開的人，但更要珍惜願意留下來奮鬥的檢察官們。「因為他們不隨波逐流，不追求金錢權位」。

蔡清祥的話顯然沒有起到安慰作用，2023年仍有24名檢察官申請轉任法官，司法院在5月29日公告其中15人獲錄取可轉換跑道，更令人驚訝的是，全國北、中、南各地都傳出有檢察官寧願丟掉最高20萬的月薪，辭職到民間任職律師或相關法律行業。

▲拍賣會主持人張鈞翔檢察官。

▲檢察官張鈞翔就任屏東地檢署主任位滿1年就請辭。（圖／資料照）

最早傳出來的是高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒，接著曾在南投地檢的張鈞翔檢察官，曾辦過口罩國家對遭仿冒案、康健生技4死命案等重大矚目案件，也曾受邀法務部茶敘分享偵辦大型山老鼠案經驗，2022年才剛調陞屏東地檢主任，竟然不到1年也萌生辭意。

而擔任主任2年的調法務部辦事檢察官王俊棠，在北檢黑金組期間參與偵辦土豪哥W飯店毒趴案、總統出訪私菸案、以及麥當勞志工A發票案。另外偵辦過雲林土庫鎮代表違反《廢物清理法》的雲林地檢署發言人、主任檢察官吳文城，曾獲模範公務員、婦幼保護紫絲帶獎，則早在5月間離職，開設律師事務所。

此外，北部某大型地檢署女性主任檢察官，辦案經驗豐富，實戰能力極佳原本被看好即將接任襄閱發言人，前途一片光明，也突然在6月初提出辭呈，讓業界大感震驚，其他請辭檢察官，更是不乏已有10年經驗，辦事實力正在爐火純青的壯年階段。

▲▼ 台北地檢署檢察官王俊棠 。（圖／記者劉昌松攝）

▲新北地檢署主任檢察官王俊棠現調部辦事也傳出即將轉任律師。（資料照／記者劉昌松攝）

有署名離心離德的檢察官7日在內部論壇寫道：「不知道今年已經聽到各地有多少位主任選擇轉院或去當律師道長了，大部(指法務部)依然還是覺得是個人的問題嗎？還是暗自慶幸司法改革成功，又多了好多缺，可以讓我們檢察官派主任了。」

面對全國上千名一審檢察官一個接一個離開崗位，有檢察官私下表示，這不是錢的問題，但是每個月為了20萬薪水得面對2、300件案子的龐大壓力，不但生活品質差，性價比更遠低於接1件案就收5萬10萬起跳的律師費。

這名檢察官希望，主管檢察行政事務的法務部，應盡快解決案件源源不絕的問題，比如詐欺案件逐年攀升到2021年已經佔刑事案件的23.4%，法務部應該協調金融、NCC等部門，從源頭管控帳戶與門號的濫發，不要等民眾受騙報案了，才由檢察官和警察來收爛尾。

▲金門地檢署主任檢察官吳文城出面說明疫情假訊息判決差異 。（圖／記者葉小金攝）

▲前雲林地檢署主任檢察官吳文城現已成立律師事務所執業中。（資料照／記者葉小金攝）

另外有女性檢察官指出，為了達到上級要求的降低未結案量，地檢署時常看到有檢察官案牘勞形的加班，這不該是正常的工作現象，無法得到充分的休息，維持居家生活品質，只是讓人對案件逐漸無感，失去當初選擇擔任檢察官的使命感，顯然，希望長官能重視現行的環境與制度的確出現很多問題，別讓檢察官心中摘奸發伏的火就這麼滅了。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／新北幼兒園爆餵毒！　園長晚間5萬交保
快訊／威力彩4.8億開獎了　對中「發財7碼」每天睡到自然醒
女工程師「三餐超清淡」竟罹脂肪肝！營養師一聽菜單秒愣了
獨 ／93685黑熊魂斷陷阱渴死　「黑熊媽媽」悲痛發聲
快訊／侯友宜拋首政見「0到6歲國家養」　
快訊／6縣市大雨特報！宜蘭山區豪雨狂炸
快訊／新北幼兒園餵毒！園長+4老師「改列被告」
快訊／羅智強證實「餵藥幼兒園」負責人捐政治獻金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

史上最大檢察官出走潮　32人辭職「轉法官當律師」23人退休

快訊／新北幼兒園爆餵毒！　園長晚間5萬交保、2幼保員3萬交保

快訊／中油最貪執行長徐漢遭羈押近1年半　法院裁定500萬元交保

中油前執行長徐漢涉貪　500萬交保限制住居

快訊／新北幼兒園餵藥案　檢方諭令2老師3萬交保

辦im.B挨批冷處理被害人提供新案情　調查局：都寫進筆錄報檢方

逼女員工離職還酸婊子、髒貨　「海洋森林」董座曝她遲到早退說話了

四海幫前幫主弟哥9日告別式　估千人送行...北市動員300警維安

快訊／高雄愛河驚見女子飄水面　救起時已明顯死亡

獨／2廂型車停屋頂！　狂阿北回應「別大驚小怪」曝車子未來去處

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

雪橇犬聽到打雷受驚嚇　鑽進爸懷裡求安慰萌翻

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

史上最大檢察官出走潮　32人辭職「轉法官當律師」23人退休

快訊／新北幼兒園爆餵毒！　園長晚間5萬交保、2幼保員3萬交保

快訊／中油最貪執行長徐漢遭羈押近1年半　法院裁定500萬元交保

中油前執行長徐漢涉貪　500萬交保限制住居

快訊／新北幼兒園餵藥案　檢方諭令2老師3萬交保

辦im.B挨批冷處理被害人提供新案情　調查局：都寫進筆錄報檢方

逼女員工離職還酸婊子、髒貨　「海洋森林」董座曝她遲到早退說話了

四海幫前幫主弟哥9日告別式　估千人送行...北市動員300警維安

快訊／高雄愛河驚見女子飄水面　救起時已明顯死亡

獨／2廂型車停屋頂！　狂阿北回應「別大驚小怪」曝車子未來去處

朱學恒坦承性騷鍾沛君　堅稱「當天喝到斷片真心完全不清楚」

快訊／鍾沛君遭強吻2次曝光「性騷切結書」　朱學恒鬆口認了

「5跡象」小心卵巢病變了 ！　醫點名高危險群：量多、沒懷過孕注意

不斷更新／陳子豪追平安　兄弟8局3比3味全

朱學恒強吻摟抱性騷女議員　鍾沛君：嘴唇噁心涼意讓我整個人僵住

祖孫牽羊繩綁身上進電梯　門一關「人羊分離」男童被吊起

本土球鞋品牌結束經營！顧客轟「等一年收嘸退款」　DEUX回應了

學校烤肉炭火變小　老師倒酒精助燃4學生著火...1人身亡

黎明突停車開窗：幫我撿！　粉絲看清「他手中東西」被暖爆

金曲歌王生日前驚傳出意外！　釣魚摔進溪裡...傷勢曝光

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

外送員19刀殺按摩女　更審仍判無期徒刑

尋芳客殺人躲22年　死者女痛罵

幼兒園餵藥案「17家長提告」！園長遭約談畫面曝

5億高中生死因引發抗議　高大成說話了

2度傳喚5億高中生母！　檢方曝原因

繫放不到3個月！85公斤台灣黑熊魂斷陷阱　活活渴死

即／中檢突開臨時偵查庭　再度傳喚5億高中生母

校長被爆騷擾女學生　本人回應了

高大成喊5億高中生死因是氯化鉀！中檢回應了

更多熱門

相關新聞

老公「客廳激戰N女」被抓包！律師神解...正宮笑離開

老公「客廳激戰N女」被抓包！律師神解...正宮笑離開

一名人妻多年前發現，老公在家中客廳和不同女人激戰的自拍片，於是找上楊律師，打算告妨害家庭；後來，律師看完影片瞬間突破盲點，人妻聽完分析則笑著離開。對此，網友們不禁直呼，「好厲害，名偵探楊律師」、「還是男人比較了解男人」。

家人測DNA意外破15年懸案　警逮捕男律師

家人測DNA意外破15年懸案　警逮捕男律師

5億高中生死因報告出爐！高大成說話了

5億高中生死因報告出爐！高大成說話了

蘇友辰／廢除偵查庭清除威權遺緒

蘇友辰／廢除偵查庭清除威權遺緒

屏東高樹河堤2死車禍原因曝！車聚飆速出包

屏東高樹河堤2死車禍原因曝！車聚飆速出包

關鍵字：

檢察官出走轉任法官律師

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

女偶像認了「喜歡約」3線索曝身分

快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

「靈芝草人」童星長大當停車開單員遭無視　母逝姊弟爭產

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

台74線新匝道要來了！

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

快訊／新北幼兒園爆餵安眠藥　吉的堡急切割：終止加盟合作

人妻不想和公婆住　零存款買房慘了

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面