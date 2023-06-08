史上最大檢察官出走潮　32人辭職「轉法官當律師」23人退休

▲法務部所屬各檢察機關今年有32人異動轉任法官或辭職去當律師。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

每年8、9月是固定的司法官統一調動時期，過去時有耳聞檢察官趁著異動期轉換跑道，今年(2023年)已經確定有15名檢察官將轉任法官，但讓檢察界驚訝的是，截至目前另有17名檢察官決定辭職到民間工作，其中包含至少5名主任檢察官在內，有不少是各類案件的辦案高手，半年就有32人出走，創史上新高。若再加上即將退休的資深檢察官，今年至少會有55名檢察官缺額。

有主任級檢察官指出，各行業都會有職務異動或跳槽消息，但檢察界近年因工作環境變化，雖然行政部門一直喊著會協助減輕案量壓力，實際上各地檢署收案量屢創新高，加上地檢署調陞高檢署的管道改為二年制(二專生)、三年制(三專生)的歷練途徑，期滿還是要回地檢署擔任陽春檢察官，讓不少人覺得走到底還是一樣的工作，看不到職涯的未來而感到無力。

▲徐弘儒曾任台東、橋頭、高雄三地檢署發言人。（資料照／記者陳宏瑞攝）

其實檢察官出走潮，從2022年有25名檢察官申請轉任法官，還有明星級二審檢察官、主任檢察官選擇轉行當律師就可看出端倪，雖然離職的人都說是因生涯規劃，想嘗試新的挑戰，但看在同僚眼裡，都能感受到他們對工作環境的失望，當時法務部長蔡清祥說尊重要離開的人，但更要珍惜願意留下來奮鬥的檢察官們。「因為他們不隨波逐流，不追求金錢權位」。

蔡清祥的話顯然沒有起到安慰作用，2023年仍有24名檢察官申請轉任法官，司法院在5月29日公告其中15人獲錄取可轉換跑道，更令人驚訝的是，全國北、中、南各地都傳出有檢察官寧願丟掉最高20萬的月薪，辭職到民間任職律師或相關法律行業。

▲檢察官張鈞翔就任屏東地檢署主任位滿1年就請辭。（圖／資料照）

最早傳出來的是高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒，接著曾在南投地檢的張鈞翔檢察官，曾辦過口罩國家對遭仿冒案、康健生技4死命案等重大矚目案件，也曾受邀法務部茶敘分享偵辦大型山老鼠案經驗，2022年才剛調陞屏東地檢主任，竟然不到1年也萌生辭意。

而擔任主任2年的調法務部辦事檢察官王俊棠，在北檢黑金組期間參與偵辦土豪哥W飯店毒趴案、總統出訪私菸案、以及麥當勞志工A發票案。另外偵辦過雲林土庫鎮代表違反《廢物清理法》的雲林地檢署發言人、主任檢察官吳文城，曾獲模範公務員、婦幼保護紫絲帶獎，則早在5月間離職，開設律師事務所。

此外，北部某大型地檢署女性主任檢察官，辦案經驗豐富，實戰能力極佳原本被看好即將接任襄閱發言人，前途一片光明，也突然在6月初提出辭呈，讓業界大感震驚，其他請辭檢察官，更是不乏已有10年經驗，辦事實力正在爐火純青的壯年階段。

▲新北地檢署主任檢察官王俊棠現調部辦事也傳出即將轉任律師。（資料照／記者劉昌松攝）

有署名離心離德的檢察官7日在內部論壇寫道：「不知道今年已經聽到各地有多少位主任選擇轉院或去當律師道長了，大部(指法務部)依然還是覺得是個人的問題嗎？還是暗自慶幸司法改革成功，又多了好多缺，可以讓我們檢察官派主任了。」

面對全國上千名一審檢察官一個接一個離開崗位，有檢察官私下表示，這不是錢的問題，但是每個月為了20萬薪水得面對2、300件案子的龐大壓力，不但生活品質差，性價比更遠低於接1件案就收5萬10萬起跳的律師費。

這名檢察官希望，主管檢察行政事務的法務部，應盡快解決案件源源不絕的問題，比如詐欺案件逐年攀升到2021年已經佔刑事案件的23.4%，法務部應該協調金融、NCC等部門，從源頭管控帳戶與門號的濫發，不要等民眾受騙報案了，才由檢察官和警察來收爛尾。

▲前雲林地檢署主任檢察官吳文城現已成立律師事務所執業中。（資料照／記者葉小金攝）

另外有女性檢察官指出，為了達到上級要求的降低未結案量，地檢署時常看到有檢察官案牘勞形的加班，這不該是正常的工作現象，無法得到充分的休息，維持居家生活品質，只是讓人對案件逐漸無感，失去當初選擇擔任檢察官的使命感，顯然，希望長官能重視現行的環境與制度的確出現很多問題，別讓檢察官心中摘奸發伏的火就這麼滅了。