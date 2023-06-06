屏東高樹河堤2死車禍原因曝！車聚飆速出包　檢追刑事責任

▲高樹廣福大橋附近河堤2死、3傷車禍 。（圖／資料照）

地方中心／連線報導

屏東縣高樹廣福大橋附近河堤4日發生2人死亡、3人受傷車禍，經里港警方傳訊相關人員進行釐清，初步確認當天是車友辦車聚，且是第一次在該路段舉辦車聚，每次放行2至4台機車進行飆車，當天進行到倒數階段時，前一次出發機車未返回，以為繞道他行，再放行其他機車，致引發憾事，惟真正車禍發生原因，還待進一步釐清。檢方也要追究刑事責任。

這起車禍，里港警方當天發佈新聞指出，4日下午4時6分獲報，指高樹鄉廣福大橋堤防附近有交通事故，到場發現是4輛機車連環撞。其中，20歲何姓男子與另兩位廖姓男子共騎乘3輛機車，原要前往霧臺遊玩，但因下雨而作罷，並於返家途中，到河堤邊測試機車性能。

何男因不熟路況，與43歲董姓男子搭載28歲潘男的機車發生對撞，又擦撞到兩名廖姓友人的機車，導致19歲的廖男及43歲的董男死亡，另3人輕重傷，分別送醫搶救及治療。

由於當天情況緊急，相關證人等還無法到案，經昨天釐清，傳訊部分證人及傷者製作筆錄後，與原先內容迥異，原來當天有車聚在該處舉行，事前有在特定群組散發，不少車友聞訊參加，每次以2至4台為一組方式飆車，當天倒數第2組車友出發，超過時間未返回，以為他們先行離開，因此再放行，不幸釀成事故。

據悉，由於有傷者還未製作筆錄，及相關證人還未到案，因此真正發生車禍原因，還待進一步釐清。而檢方驗屍後也要解剖，確定死因，追查相關刑事責任。