中國駐韓大使批親美政策！稱賭中國輸「一定後悔」　南韓強烈抗議

▲南韓共同民主黨黨魁李在明（左）8日下午和中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最大在野黨共同民主黨黨代表李在明，昨（8）日下午和中國駐韓大使邢海明展開餐敘，並就日本排放福島核電廠廢水的問題詢問意見。邢海明表示，南韓賭美國必勝、中國必敗，將來鐵定後悔，他認為韓中關係惡化的責任不在中國。對此，南韓外交部今（9）日嚴正表達抗議，認為刑的挑釁言論干涉南韓內政。

根據韓媒《朝鮮日報》，李在明8日下午特別前往位於首爾特別市城北區的中國駐韓大使館，和中國駐韓大使邢海明展開晚餐餐敘，雙方談論韓中關係、台海問題、南韓的貿易赤字、南北韓關係、國際情勢、日韓關係等，邢海明屢屢向李在明強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，懇請南韓予以尊重，切勿違背建交時的承諾介入台海議題。

該場餐敘開放媒體現場採訪，同時共同民主黨將過程對外直播。

邢海明特別以韓語朗讀聲明，「期盼南韓在處理與中國之間的關係時，能夠擺脫來自外部的阻礙。當前美國正全力打壓中國，南韓部份人士在賭注認為，美國必勝、中國必敗，這種判斷『完全錯誤』。我敢直言，將來（南韓）鐵定會後悔。」

邢海明還提到近來南韓貿易赤字的現象，認為造成南韓貿易赤字的主要因素，是南韓在全球供應鏈重組中，試圖採取「脫中國化」，才會引來如此結果。

報導分析，邢海明雖然在談話過程中並未指明「南韓政府」，但卻在南韓在野黨黨代表面前，公然批判尹錫悅政府的韓美同盟外交、美日韓強化合作等政策，明顯吐露中國對此局勢的不滿，而身為一國大使的邢海明卻罕見的以重話批判駐在國的外交政策。

根據《韓聯社》，針對邢海明上述談話，南韓外交部次長張虎鎮9日上午傳喚邢海明表達措辭強烈的抗議，將邢的發言視為具有挑釁意圖的言論，認為邢的言論違背事實、干涉南韓內政，違反強調意在增進外交使節友好關係的《維也納外交關係公約》和基本的外交慣例，嚴重違背強調互相尊重的韓中關係。