　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國駐韓大使批親美政策！稱賭中國輸「一定後悔」　南韓強烈抗議

▲▼南韓共同民主黨黨魁李在明8日下午和中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓共同民主黨黨魁李在明（左）8日下午和中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最大在野黨共同民主黨黨代表李在明，昨（8）日下午和中國駐韓大使邢海明展開餐敘，並就日本排放福島核電廠廢水的問題詢問意見。邢海明表示，南韓賭美國必勝、中國必敗，將來鐵定後悔，他認為韓中關係惡化的責任不在中國。對此，南韓外交部今（9）日嚴正表達抗議，認為刑的挑釁言論干涉南韓內政。

根據韓媒《朝鮮日報》，李在明8日下午特別前往位於首爾特別市城北區的中國駐韓大使館，和中國駐韓大使邢海明展開晚餐餐敘，雙方談論韓中關係、台海問題、南韓的貿易赤字、南北韓關係、國際情勢、日韓關係等，邢海明屢屢向李在明強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，懇請南韓予以尊重，切勿違背建交時的承諾介入台海議題。

該場餐敘開放媒體現場採訪，同時共同民主黨將過程對外直播。

邢海明特別以韓語朗讀聲明，「期盼南韓在處理與中國之間的關係時，能夠擺脫來自外部的阻礙。當前美國正全力打壓中國，南韓部份人士在賭注認為，美國必勝、中國必敗，這種判斷『完全錯誤』。我敢直言，將來（南韓）鐵定會後悔。」

邢海明還提到近來南韓貿易赤字的現象，認為造成南韓貿易赤字的主要因素，是南韓在全球供應鏈重組中，試圖採取「脫中國化」，才會引來如此結果。

報導分析，邢海明雖然在談話過程中並未指明「南韓政府」，但卻在南韓在野黨黨代表面前，公然批判尹錫悅政府的韓美同盟外交、美日韓強化合作等政策，明顯吐露中國對此局勢的不滿，而身為一國大使的邢海明卻罕見的以重話批判駐在國的外交政策。

根據《韓聯社》，針對邢海明上述談話，南韓外交部次長張虎鎮9日上午傳喚邢海明表達措辭強烈的抗議，將邢的發言視為具有挑釁意圖的言論，認為邢的言論違背事實、干涉南韓內政，違反強調意在增進外交使節友好關係的《維也納外交關係公約》和基本的外交慣例，嚴重違背強調互相尊重的韓中關係。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／幼兒園「沒拍到餵藥」！　關鍵原因曝光
快訊／控林智堅論文抄襲　余正煌要撤告了
快訊／高雄嫌犯「頸部有勒痕」　緊急送醫
驚悚畫面曝！男遭貨車直接撞上死亡
讓網紅進駕駛艙！民航局罰張國煒等4機師各6萬　2年內再犯罰6
泰78歲高僧天天性侵16歲少女！　日夜都想要
快訊／被控性騷慣犯　藍祖蔚請辭國影中心董座
快訊／戴資穎擊潰中國何冰嬌！　挺進4強
新竹女騎士遭砂石車輾斃！　內輪差釀禍
快訊／朱學恒「斷片」被打臉　他公布真相全說了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國駐韓大使批親美政策！稱賭中國輸「一定後悔」　南韓強烈抗議

當過選美皇后！正妹警察3年連跳2階　遭疑「靠肉體上位」怒反駁

美警目擊UFO發光急墜　居民嚇壞報案「我家後院有外星人」

死亡巧合！美10歲女童遇槍擊亡　她葬禮上「抬棺人」也遭槍殺

澤倫斯基險丟命！視察災區才剛離開　俄軍「飛彈狂轟」同位置

偷見前男友被「Google街景車拍到」　抓包照爆紅女羞認：復合了

16歲少女哭訴天天遭性侵　驚揭78歲住持是色狼！逼坐大腿日夜都要

日皇德仁夫婦17日出訪印尼　即位後首次國是訪問

MeToo風暴延燒民進黨！台灣父權社會根深蒂固　美媒：恐衝擊總統大選

跨性別網紅業配重挫5月銷量　百威淡啤失去「全美最暢銷啤酒」地位

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

家庭號豆漿整罐對嘴喝　男友被罵反擊：住海邊？

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

中國駐韓大使批親美政策！稱賭中國輸「一定後悔」　南韓強烈抗議

當過選美皇后！正妹警察3年連跳2階　遭疑「靠肉體上位」怒反駁

美警目擊UFO發光急墜　居民嚇壞報案「我家後院有外星人」

死亡巧合！美10歲女童遇槍擊亡　她葬禮上「抬棺人」也遭槍殺

澤倫斯基險丟命！視察災區才剛離開　俄軍「飛彈狂轟」同位置

偷見前男友被「Google街景車拍到」　抓包照爆紅女羞認：復合了

16歲少女哭訴天天遭性侵　驚揭78歲住持是色狼！逼坐大腿日夜都要

日皇德仁夫婦17日出訪印尼　即位後首次國是訪問

MeToo風暴延燒民進黨！台灣父權社會根深蒂固　美媒：恐衝擊總統大選

跨性別網紅業配重挫5月銷量　百威淡啤失去「全美最暢銷啤酒」地位

住大樓「裝分離式冷氣」錯了？　內行點頭：付錢也沒人修

晶華5月營收5.36億元創新高　年增73％

「黑馬」李佳豪8強首局強壓丹麥名將　惜遭逆轉驚奇之旅告終

餛飩麵第3胖！「11款湯麵」熱量網看呆　營養師：比吃飯NG

新竹市環保績效考核「優等」　打造宜居永續的低碳城市

羅東博愛醫院合作開診生殖中心　凍卵、試管不用一再波奔波

萬海航運5月營收月增0.52%　看部份市場回溫進入正向

鬼鬼剛離開《嗨！營業中2》　正式宣佈：想當媽媽了！

愛犬走失半年…認養會巧遇「長很像的狗」　爸喊名字下秒感動全場

台鐵136週年！花蓮站「花東鐵道風情展」　旅客候車可欣賞

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

國際熱門新聞

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

暴力男「迴旋踢」性侵20歲女　威脅：打死妳

日本高中生惡搞　壽司郎求償6700萬日圓

AI女模「五月愛」寫真集停售

表哥狂求歡「想和妳親親」　妹子被騷擾5年開大絕

泰78歲高僧天天性侵16歲少女　日夜都要

血崩急診！她流產慘收「塑膠袋嬰屍」崩潰

烏大壩潰堤屍體泡水　當地人沒乾淨水喝

她甩肉105kg！變身正妹竟後悔：性生活毀了

中樂透！男吸雕像乳頭還願　疑觸怒神明5人慘死

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

警目擊UFO急墜　居民：在我家後院

日本電車痴漢團隊起底　淫魔親教如何偷拍

更多熱門

相關新聞

首次國是訪問　日皇德仁夫婦17日訪印尼

首次國是訪問　日皇德仁夫婦17日訪印尼

日本政府今天宣布，德仁天皇夫婦將於這個月出訪印尼，這將是他2019年即位以來的首次國是訪問。

韓旅客遊台「夢幻行程」曝　吃喝拉撒超滿足

韓旅客遊台「夢幻行程」曝　吃喝拉撒超滿足

駱駝病死　動物園「分屍餵老虎」二審緩刑

駱駝病死　動物園「分屍餵老虎」二審緩刑

「供應鏈脫中」南韓受惠　外商投資創新高

「供應鏈脫中」南韓受惠　外商投資創新高

日本電車痴漢團隊起底　淫魔親教如何偷拍

日本電車痴漢團隊起底　淫魔親教如何偷拍

關鍵字：

日韓要聞南韓李在明邢海明

讀者迴響

熱門新聞

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

這集真的猛！朱學恒「180秒放送事故」她拿文件狂遮

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面