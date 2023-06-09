韓國旅客遊台灣「夢幻行程」曝！吃喝拉撒超滿足　網激推西門家樂福

▲台灣吸引許多來自國外的觀光客到訪。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

新冠疫情解封後迎來國際觀光熱潮，如今台北街頭恢復疫情前的榮景，隨處可見到來自國外的觀光客，其中來自南韓的旅客有明顯回流、增加的趨勢，台北捷運甚至決定從8月起新增韓語廣播服務。其實，南韓一個著名的臉書粉專就專門列出，南韓旅客遊台的「必訪行程」，包括101大樓、西門町、九份金瓜石等。

南韓一個專門報導韓星、偶像、韓劇或綜藝節目等消息的臉書粉絲專頁「입덕할래」，該專頁的宗旨在於向所有人推坑一切有趣的事物，因此深受時下年輕人喜愛，隨著台灣旅遊的熱潮擴及至南韓，該專頁也直接以圖卡方式發文，介紹南韓民眾來台灣旅遊時的必訪行程。

▲韓國遊客來台灣觀光，一定會享用沁涼的芒果雪花冰。（圖／思慕昔提供）

首先，南韓旅客在抵達松山機場後，會先趕至預定的飯店辦理Check-in入住手續，而在拖著行李箱走路之餘，路途中一定會經過手搖飲料店，這時就可以來一杯「珍珠奶茶」，體驗在台灣的人情風味和餘韻，由於南韓旅客入住的飯店大多位於台北西門町、台北車站、萬華一帶，因此推薦享用網路社群打卡所流行的怪物雪花冰。

該專頁提到，南韓觀光客對於曾是世界第一高摩天大樓的「台北101」深感興趣，不過其實最主要的目標還是鼎泰豐的蒸餃，以及到永康街享用芒果冰，並到洪瑞珍三明治朝聖，而牛肉麵也是必吃美食。

在吃吃喝喝中，南韓旅客結束一天的行程，回到飯店睡覺。而隔天，則展開奔波忙碌、南韓人所說的「野十金九」套裝行程，即位於台北近郊的野柳、十分、金瓜石、九份，不僅到野柳來看聞名全球的女王頭，還到十分看瀑布、放天燈，以及走訪九份的茶樓，旅途中也不忘享用鐵路便當、台灣啤酒、雞排等，一天又在吃吃喝喝中度過。

▲韓國旅客來台北必定走訪九份茶樓。（圖／記者彭懷玉攝）

訪台行程來到第三天，該專頁指出南韓遊客大多會走訪位於西門町的家樂福，搶購台灣知名的土產，包括鳳梨酥禮盒、三點一刻奶茶、黑人牙膏、咖啡牛軋餅等，採買行程結束後就可以搭機返回南韓。

該則貼文吸引許多南韓、台灣網友以韓文或中文留言，「台灣就好像大家的阿嬤一樣，觀光客來這裡就是吃到飽，真是太幸福了」、「台灣真的好吃的美食太多了」、「為什麼要抄襲我的行程」、「這不就是在講我嗎」、「到底是誰偷看我的日記」、「存在回憶裡的台灣」。