嘉義縣「Q嘉藝-藝術深耕計畫」　2國小高鐵嘉義站國樂快閃演出

▲▼嘉義縣南新、安東國小高鐵嘉義站快閃表演國樂 。（圖／台灣高鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導

高鐵嘉義站9日洋溢古典風情！絲竹樂音伴隨學童琅琅誦讀，吸引遊客目光，佇足聆賞音樂與文學交織之美。由嘉義縣太保市內的南新與安東兩間國小絲竹樂團攜手合作，首度合體演出就選在高鐵嘉義站大廳舉辦快閃音樂會。學童們無不用心演奏，揮灑才藝成就迴響大廳的動人旋律，其專注的神情，更讓現場聽眾感動，讚賞肯定的掌聲不絕於耳。

演出在揚琴樂聲中展開，南新國小學生在悠揚樂章中朗誦童詩「走讀太保記趣」，琅琅書聲訴說著孩子眼中家鄉的美好；接續由南新絲竹團帶來引人入勝的樂曲《花魁》，以及安東絲竹團演奏氣勢十足的《追追追》，大漠風情躍然浮現眼前；最後透過絲竹樂器詮釋日式古典曲風的知名歌曲《千本櫻》，用昂揚樂聲為今天的演出劃下完美句點。

南新國小莊政道校長表示，為培養在地學子的生活美學與美感能力，縣政府特別推展「Q嘉藝-藝術深耕計畫」，希望發揚縣內鄉鎮在地之美，南新與安東兩間國小也共襄盛舉，鼓勵同學投入這項計畫。感謝台灣高鐵提供表演空間，讓孩子們累積公開演出經驗，也讓太保市成為嘉義縣轄18鄉鎮市中，率先舉行快閃音樂會的地方，成功創造校際交流，以樂會友，非常難得。

表演成員之一的洪子婕同學提到，起初得知這項特別任務，心中既緊張又期待，所幸有發揮平時認真練習的成果，順利完成這次表演，感到十分開心，洪同學更興奮地說「我們真的很棒喔！」

高鐵嘉義站站長朱立中表示，感謝兩所學校的演出，孩子們專業的絲竹樂器演奏功力令人驚豔，帶給旅客不同的驚喜與感動，在旅途中獲得難得的美好體驗；未來，台灣高鐵也期盼持續透過多元豐富的展演活動，賦予車站空間充滿活力的藝文氛圍，讓車站不僅是旅程的端點，更是美好生活體驗的起點，希望旅客在南北往返之際可以放慢步調，享受與藝術不期而遇的感動。