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最快與最慢的連結！糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站　最快10月通車載客

▲▼糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站。（圖／鐵道局提供）

▲糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

嘉義縣台糖蒜頭糖廠知名五分車將延駛至嘉義高鐵站，讓最快的高鐵與最慢的糖鐵連結，交通部鐵道局今(8/23)表示，該工程已經完工，台糖進行試運轉後將提報交通部履勘，希望9月底前可通過履勘，最快10月通車；此外五分車延伸故宮南院建設計畫也將在今年底動工，明年下半年將完工通車。

糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站工程以蒜頭糖廠既有五分車路線，由糖廠出發往太保方向沿著嘉58鄉道行駛至現有終點折返處後，往東南方延駛穿越台18線至保鐵一路三段，再往南沿保鐵五路至「高速鐵路嘉義車站特定區」，延駛長度約1.38公里，沿線新増2座候車月台、1處跨越灌溉溝渠版橋、4處平交道。

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▲▼糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站。（圖／鐵道局提供）

▲糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站。（圖／鐵道局提供）

該工程110年9月28日開工，代辦單位交通部鐵道局表示，該工程提前於111年8月1日已達竣工檢查條件交付台糖公司，交通部已於111年8月21日至22日辦理竣工檢查，並賡續辦理履勘及通車啟用前置作業，希達成111年9月底取得營運許可之目標，最快可於10月通車。

鐵道局中工處副處長吳志仁表示，該代辦計畫經費約8千多萬元，五分車車站緊鄰高鐵嘉義站，出站就可以搭最慢五分車，體驗嘉南平原田野風光，高鐵載著旅客來體驗漫遊糖鐵，將是最快與最慢鐵道的連結，也是嘉義觀光新亮點。

根據規劃，五分車約有10節車廂，可搭載90到120名旅客，票價與班次時間由台糖公司訂定。

▲▼糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站。（圖／鐵道局提供）

▲▼糖鐵五分車站設計結合糖廠及在地特色，邀太保國小及竹崎國高中學生參與設計。（圖／鐵道局提供）

▲▼糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站。（圖／鐵道局提供）

五分車車站結合糖廠和在地農業特色，隔柵板骨架以甘蔗稈為意象，隔柵板融入糖晶設計形沖孔，其中部分沖孔邀請當地太保國小及竹崎國、高中學生參與創作，並套繪學生之原創設計圖樣製作沖；此外未來台鐵新購藍皮車廂、腰部白色線條等特色也將轉化成月台立柱；月台地磚以灰色帶，引道旅客識別上下車之車門位置，糖鐵廢棄鋼輪也再利用變身候車座椅。

此外，糖鐵五分車也規劃再延伸到嘉義故宮南院，鐵道局副局長溫代欣表示，該延伸故宮南院建設計畫已經核定，目前正在辦理設計，預計今年底發包施工，整體計畫約有1公里多，其中新線400多公尺，未來將新增故宮南院站，明年下半年完工。

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