清華大學運動科學專題發表　Sports+X展現運動科技

▲國立清華大學運動科學系進行運動科學專題發表，展現運動+科學跨領域學習的成果。

（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國立清華大學運動科學系進行運動科學專題發表，實踐該系Sports+X的理念，也培育運動科學研究人才，此次專題共有49位學生發表15個計劃，展現運動+科學跨領域學習的成果。

今年的專題發表是清華大學運動科學系更名後第二次辦理，去年因疫情採取線上方式進行成果發表，今年疫情趨緩改以實體進行的方式，讓老師與學生能面對面有更多的交流機會，提升運動科學研究的深度。

清華大學運動科學系劉先翔主任提到，該系招生分成科學組與競技組，為讓兩組學生能共同學習並激發出新的想法，規劃專題成員需包含科學與競技兩組學生，該系競技組同學都是頂尖運動選手，此組同學從日常訓練或是競賽中提出問題，並與科學組同學進行討論，從跨領域學習中找出科學解決方法。例如：高爾夫代表隊同學，探討了頂尖選手與初學者推桿時心律變異度之變化，分析不同層級選手在推桿時心理壓力情況。

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▲▼此次專題共有49位學生發表15個計劃，展現運動+科學跨領域學習的成果。





另外，近期國內路跑興盛，學生探討跑步與走路時膝關節軌跡對足壓之影響，以降低跑步時的運動傷害。桌球隊同學，則使用數據分析來統計比賽結果，探討桌球競賽時雙方戰術，藉以找出最佳對戰策略。此外，同學也發現時下年輕人手機不離身，常常當低頭族，因此探討走路時邊滑手機對大學生步態穩定的影響，來提醒學生邊走路邊滑手機的潛在危險。

排球隊同學則探討專業排球員和一般排球員在上下肢本體感覺與動作能力之差異性，分析排球運動是否能有效提升本體感覺。最後，有一組同學對於我們的國球棒球進行研究，同學發現大聯盟也在探討不同外部物質對於棒球投球轉速的影響之分析，經學生研究發現，滑石粉並不能提升棒球投球轉速，但對於雨天棒球濕滑時，有穩定投球的效果。這些專題都非常實用，相信對於提升學生運動科學研究有非常大的幫助，也能提供一般人在日常運動時參考的依據。

▲去年因疫情採取線上方式進行成果發表，今年疫情趨緩改以實體進行的方式，讓老師與學生能面對面有更多的交流機會。

運動人文的方面，該系的運動人文實驗室鄭麗媛教授其主要研究為推展社區高齡教育、長者健康體適能及代間學習方案，鄭教授所指導的學生在這次專題發表會中，研究關於代間課程介入對大學生社會責任與職涯發展的影響，針對大學生參與代間課程對社會責任與職涯發展的關係做研究與探討。運動科學的研究與發展在當前的台灣社會無論是運動選手競賽、民眾日常運動或是樂齡產業都是地位舉足輕重。

清華大學運動科學系師生於2020奧運期間協助我國選手獲得優秀表現，運動科技中心今年也有2個團隊通過國科會精準運動科學研究專案第二期計畫，師生在運動科學研究都有卓越的表現，相信運動科學能引領我國運動競技的發展，並為職業運動與運動產業帶來一股風潮。