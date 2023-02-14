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防ChatGPT被濫用！清大首設工作小組訂指引　籲政府儘速研訂規範

▲ChatGPT是最近火爆全球的聊天機器人。（圖／翻攝自ChatGPT官網）

▲ChatGPT是最近紅爆全球，清大決議成立工作小組訂定指引供老師參考，也呼籲政府儘速訂立規範。（圖／翻攝自ChatGPT官網）

記者許敏溶／台北報導

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT近期火熱，但香港大學校長張翔也提及，對學校挑戰是如何分辨學生中期論文和期末論文，因應這股風潮，清大今（14日）決議，將針對AI影響教學成立工作小組，寫下大學首例，將邀請校內專家討論，希望一兩個月內訂出指引給老師參考，也呼籲教育部與國科會，針對AI機器人可能延伸的學術抄襲或學倫問題，儘速訂出相關規範或準則，提供給各大專校院或相關單位參考，降低負面效應。

美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，近來在全球快速爆紅，但也衍生相關疑慮，Google內部文件中提到，現在人工智慧能力，媲美年薪550萬的工程師，香港大學校長張翔日前更形容，將對社會帶來「革命性」影響，校方將推動人工智慧及數據科學領域發展，也會迎來AI挑戰，「給我們的挑戰是如何分辨學生中期論文和期末論文。」

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因應學生可能利用「ChatGPT」來撰寫期中或期末論文，清大今天由校長高為元舉行校級會議，會中做成決議，由教務長針對AI影響教學成立工作小組，邀請校內專家討論，希望一兩個月內訂出指引給老師參考。

清大副校長戴念華今晚接受電訪時指出，在今天清大校級會議中，校長高為元提到，AI機器人讓他印象深刻，因為輸入資訊要求AI機器人寫作一篇文章，沒想到30秒鐘就完成，即使要求幾次指令都不一樣，但文章內容也不一樣，代表AI機器人接到指令後，可以做出具體排列組合，文章敘述有一定邏輯性，這也意味著，學生若使用AI機器人寫作業，不僅內容不同，而且還有一定水準。

雖然目前看來，AI機器人可能會造成老師教學困擾，但戴念華認為，無法讓AI機器人消失，所以要用比較正面態度看待AI機器人，以後老師在教學上，更要用啟發的方式，引導學生對一個問題的觀感與意見表達，或者利用AI機器人協助學生學習，例如老師出一個問題，要求學生使用AI機器人，並要求學生回答，哪一些觀點是之前沒想到，讓學生了解不同觀點，並藉此擴大學生視野，也算是比較正面的方法與作法。

不過，戴念華也坦言，老師未來在出題目或審查學生報告時，可能會比較辛苦，所以清大將會召開工作小組會議，研擬出指引，而包括教育部與國科會等主要的學術督導單位，也要儘速邀集學者專家訂定相關規範或準則，尤其是針對涉及學術論文抄襲部分，讓各大學有所依據，避免新興科技成為影響學術公平的工具。

 

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